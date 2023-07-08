麵粉伯伯｜走完人生最後章節　街坊辦儀式告別　下葬沙嶺公墓

【麵粉伯伯／土瓜灣／麵塑】打扮樸素的無名伯伯，默默地坐在木箱後垂頭搓麵粉團，這一幕雖不復再，但會永遠長存於街坊心中。為了讓這位最熟悉的陌生人，圓滿走完人生最後一程，十多名街坊今日到葵涌公眾殮房舉行紀念儀式，以佛教儀式進行，眾人頌經上香獻花致哀，並目送棺木上黑箱車，送往沙嶺公墓土葬。為伯伯籌措後事的熱心街坊Victor致詞時表示，伯伯是「社區的一分子」，不應孤身一人離開，故舉辦儀式送別伯伯，並感謝各方協助。他寄語港人要守望相助，「香港需要多啲正能量，雖然改變唔到世界環境，改變唔到生老病死，但希望為身邊人伸援手」。



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多名街坊為伯伯送上鮮花。（黃偉民攝）

紀念儀式於今日（8日）中午12時至下午1時舉行，從事殯儀策劃工作的明泰接獲Victor的求助後，無償協助舉辦儀式。整個流程採取佛教儀式，有大嶼山高僧做法事，街坊亦上前致詞告別伯伯，並逐一在棺木上獻花，願伯伯「安心上路」。由於沒有伯伯的身份證明文件，無法確認他的真實名字，故棺木上貼上「姓名不詳」，以及一串代表這具遺體的編號。棺木由食環署人員送上黑箱車，送到沙嶺公墓土葬，伯伯的石碑編號為「T2023 142」。

Victor表示，感謝街坊及傳媒到場送別，沒想到事件會引起社會廣泛迴響。其初心是想幫助伯伯辦理後事，過程中遇上很多困難，幸獲不少人伸出援手，包括食環署、香港社區組織協會、九龍城區議員楊振宇及明泰。他特別感謝食環署今次的安排，讓伯伯以一個體面的方式離開世界，亦給街坊一個機會表達心意。

他憶述，伯伯生前不喜歡接受他人幫忙，寧願自食其力，例如在疫情期間他的口罩損毀，亦不要他人饋贈，「有手有腳靠自己」，他認為伯伯的精神值得香港人學習。他續指，香港需要多些正能量，雖然改變不了世界環境，改變不了生老病死，但仍希望為身邊人伸援手，香港人要多些守望相助。以麵粉伯伯而言，雖然無人知曉其名字，但好多土瓜灣街坊都認識他，習慣他是「社區的一分子」，因此離開時沒理由要孤身一人，他感謝各方支持，舉辦儀式讓伯伯安心上路。

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他指伯伯的遺體會移送沙嶺公墓土葬，其家人如有先人身份證明文件或家屬關係證明文件等，可於6年內領回遺體，惟無奈指「（我）好盡力去搵屋企人但搵唔到」。若遺骸無人認領，6年後食環署會起回遺骨進行火葬，與其他土葬的先人以連墳碑安葬。而協助辦理儀式的社協幹事吳衛東亦指，街坊毋須擔心伯伯土葬後「撈亂骨頭」，因會有固定號碼擺放，以便家屬日後認領，他特別感謝警方及食環署今次「從善如流」的安排。

紀念儀式上，約有10多名街坊或市民出席，其中土瓜灣街坊吳小姐指搬到區內約5年，間中會見到伯伯在住所樓下擺檔，見其形單隻影，便會為他買魚仔公仔，「諗起細個都會買到呢啲，係一個集體回憶」，後來知悉他孤身一人離開，希望陪他走完最後一程。

土瓜灣「麵粉伯伯」是區內集體回憶。（網上圖片）

2013年，有市民拍下麵粉伯伯製麵塑時的情況，可見公仔除了魚仔外，亦有人型。（網民Alan Tang上傳至facebook）

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