尖沙咀錶行劫案｜賊盜10隻手錶值$360萬　重案組5日內拘3男

尖沙咀麼地道22至28號中福商業大廈地下一間錶行本月6日發生劫案，其中兩名蒙面賊闖入錶行後，一人以鐵鎚狂扑錶櫃最少14下始扑爛玻璃，繼而擸走手錶；另一人則以長刀指嚇女職員，亦有一名同黨站在錶行門口「睇水」，犯案過程歷時約1分鐘，賊人得手後，登上在路邊停泊的私家車逃去。警方約一小時後在紅磡紅荔道截獲一輛懷疑涉案私家車，惟賊人不知所終。



西九龍總區重案組接手調查案件，經深入調查後，翌日（7日）及昨日（12日）分別在元朗、葵涌及屯門以涉嫌搶劫罪名拘捕3名本地男子，年齡介乎33至41歲，其中一名被捕男子已獲准保釋候查，下月上旬向警方報到，其餘兩名被捕男子現正被扣留調查。警方經點算後上址共被盜去10隻手錶，總值約360萬元，調查工作仍在繼續，不排除稍後會有更多人被捕。



閉路電視片段可見，案發時錶行內原本有最少3名女職員和一名孭背囊、相信是顧客的男子。背囊男打開店門後，一名穿白色水靴、正在講電話的男子亦步入店內。水靴男剛入店後，即有兩名手持鐵鎚的黑衣蒙面賊緊隨闖入，背囊男被嚇至即時退入店內，在一幅牆後躲藏；水靴男則施施然步出店外。

兩名黑衣蒙面賊手持鐵鎚衝入錶行後，二話不說以鎚狂扑飾櫃，惟扑了最少14下、費時約20秒後始成功扑爛玻璃，並以手掀起玻璃取去櫃內手錶。另一人更以手上長刀，指嚇早已被嚇至雙手掩面、花容失色的女職員。兩名黑衣賊人犯案期間，另一穿白色上衣、黑長褲及戴黑口罩的賊人，則站在錶行門口「睇水」。犯案過程約1分鐘，但片段在賊人離開錶行前已完結。

現場為尖沙咀麼地道一間錶行，警員封鎖現場。（梁偉權攝）

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▼警方事隔約1小時 於紅磡紅荔道截獲一輛私家車▼

