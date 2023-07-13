尖沙咀錶行劫案｜3疑犯中其中兩人明日提堂　$360萬賊贓去向未明

尖沙咀麼地道一間錶行，上周四（6日）遭蒙面賊闖入，用鐵鎚打爆飾櫃擸走總值約360萬元的手錶。警方西九龍重案組接手調查後，先後拘捕3名男子（33歲至41歲），其中兩人涉嫌搶劫，明日在九龍城裁判法院提堂。警方指該批手錶去向未明，呼籲市民提高警覺，切勿購入賊贓，如有資料可致電警方舉報。



警方拘捕3名劫匪，圖為負責駕駛接應車輛的車手。（馬耀文攝）

西九龍總區重案組總督察周家文今日講述案情稱，今年7月6日下午2時20分左右，3名蒙面匪徒持鐵錘及利刀闖入麼地道一間錶行，打破飾櫃並掠去10隻手錶，總值約港幣360萬。匪徒隨即登上一輛停泊在門外接應的私家車逃去，案件中無人受傷。

警方隨即進行捷進行動，於一小時內在紅磡區發現賊人棄置的接應車輛，當時該私家車被套上一對假車牌。附近草叢及垃圾桶有匪徒棄置的犯案工具，包括鐵錘、利刀、手套及一些衣物。

西九龍總區重案組接手調查案件，翻查大量閉路電視錄影，鎖定疑犯行蹤，於翌日（7日）及昨天（12日）分別於元朗、葵涌及屯門，以搶劫罪拘捕3名本地男子，他們年齡介乎33至41歲，均報稱無業。3人中1人已保釋外出，另外兩人正被扣查，稍後會落案控告搶劫罪，明日在九龍城裁判法院提堂。警方的調查工作仍然繼續，不排除會再有人被捕。

周家文續稱，案中被劫去的手錶仍未尋回。警方呼籲市民及售賣名貴手錶的店鋪人員，如有人兜售來歷不明的名貴手錶，有可能是贓物，請勿隨便購入，並聯絡西九龍總區重案組3A隊提供相關資料，電話號碼3661 8383。

據了解，劫案涉及6名歹徒，被捕3人的「角色」，分別是賊車車主、接應的車手及負責「踩線」的線眼，除車主外，兩人被落案，至於當日落手落腳搶劫的蒙面賊人，至今仍然在逃；被劫去的名錶包括勞力士和柏德菲臘等。

▼案發當日閉路電視截圖▼



案發當日兩名黑衣蒙面賊手持鐵鎚衝入錶行，其中一人以鎚狂扑飾櫃最少14下，費時約20秒終成功扑爛玻璃，擸去手錶；另一人以手上長刀指嚇女職員。他們犯案期間，另一名同黨則站在錶行門口「睇水」，犯案過程約1分鐘，但片段在賊人離開錶行前已完結。

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▼事隔約1小時 警方於紅磡紅荔道截獲一輛私家車▼



警方於紅磡截獲懷疑涉案車輛。

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