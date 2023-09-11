元朗嘉麗園拉閘近半年遮名重開　曾捲3月份謀殺案停業

70歲老翁陳廣權，今年3月29日在元朗康樂路被人持刀斬死，8人涉嫌串謀謀殺被捕，據悉被捕人包括在利景樓樓下經營嘉麗園潮州粉麵餐廳的許姓老闆「鬍鬚佬」。4月30日起，嘉麗園拉閘關門沒有營業，惟該店近日疑已重開。今日（11日）現場所見，嘉麗園原址有一間粉麵店重開，招牌部分字眼被紅紙遮蓋，只餘「潮州粉麵餐廳」6字，店內有不少食客用膳。

對比Google地圖在今年3月拍攝的元朗康樂路街景照片，可見目前的店面與當時無大分別。雖然店舖門頂招牌的「嘉麗園」被遮蓋，但店面張貼的宣傳及裝飾品，仍見「嘉麗園潮州麵家餐廳」、「食在嘉麗園 全年行好運」、「麗園親身主理」等字眼。



9月11日所見，元朗康樂路粉麵店嘉麗園原址，重開一間粉麵店，招牌的「嘉麗園」3字被紅紙遮蓋。

嘉麗園開業於1976年，1990年代遷至利景樓地下，4月底停業前裝修以金色、紅色為主色，成為元朗地標之一。該店早年設有「大胃王」及「豪飲王」兩項挑戰，在指定時間內食完10碗可贏得2,000元，吃完30碗即重賞50,000元；但挑戰失敗就要付10碗的價錢。至於該店的許老闆為人火爆，嘉麗園於2008年被食環署票控在後巷違例洗滌餐具，他哀求不果竟揚言淋火水「攬住一齊死」，最終由警方調解，接過告票平息事件。

至於命案發生在今年3月29日凌晨3時許，曾任利景樓法團委員的70歲老翁陳廣權離家前往工作期間，在元朗康樂路匯豐大廈對開，懷疑被一名非華裔男子用刀襲擊。死者身中多刀，倒臥血泊中失去知覺，其中右手近手肘、及雙腳更皮開肉綻，傷口面積甚大，削肉見骨，送院後傷重不治。

警方其後在4月25日深夜到元朗康樂路一食店拘捕一名涉案者，全案累計8人落網，其中4人被落案起訴，當中報稱商人的65歲男子許光耀與另一人被捕謀殺罪，案件已於4月提堂。

死者陳廣權在元朗滙豐大廈對開街頭被斬傷，浴血送院不治。

▼3月29日元朗謀殺案後警方調查情況▼



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原本的嘉麗園在4月底停業後，《香港01》記者曾到該店觀察，在後巷找到其中一部打牛丸機，至於長年被霸佔的後巷樓仍然滿地油漬，工具原封不動。

▼嘉麗園4月底停業後環境▼

