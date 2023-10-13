男拔生曾憲哲尋回｜警無人機播曾憲哲喜愛歌曲　消息稱為男拔校歌

男拔生曾憲哲Matthew失蹤8日後安全尋回，多部門使用高科技協助及派員落地搜索，其中警方出動無人機搜救期間，亦利用無人機播放Matthew喜歡的音樂和拯救他的資訊，「希望佢唔會放棄」，以增加找到他或令他生存的機會。據了解，警方當時播放的，正是Matthew所就讀拔萃男書院的校歌。



失蹤的曾憲哲被尋回一刻。（互聯網）

根據拔萃男書院網頁，該校校歌School Hymn有5段，作為基督教學校，校歌歌詞提及主的愛，祈求主在祂的兒女求助時可以提供協助，以及希望在主的庇蔭下可以得到力量以安慰他人的痛苦的等。

翻看過往一些男拔學生的訪問，很多人都對學校有深厚的歸屬感，為學校感到自豪。因此，男拔生並不抗拒唱校歌，有拔萃男書院舊生曾受訪表示﹕「每次早會唱校歌，同學都是大聲唱，不會忸怩，好自豪咁唱。」該校的學生之間亦相當團結，今次Matthew失蹤，大批的男拔舊生群策群力，連日來參與搜索，幸最終迎來好消息。Matthew的同學知悉他安全無恙後亦十分激動，有同學受訪時指「成班都跳咗起身 」，稱「好開心可以搵返佢」。

▼警方搜索行動▼



+ 2

港島總區總督察（行動）林欣宜今午（13日）在搜救曾憲哲行動的跨部門分享會指出，搜救過程中家人提供Matthew喜歡聽的音樂，而警方無人機備有播放音樂的功能。由於警方相信Matthew在山待救，因此在山上使用無人機時有播放拯救他的資訊及他喜歡的音樂，希望他不會放棄。由於警方在他失蹤的8日中，不能完全理解他在山上的狀況如何，但警方有一個信念，「如果他仍然努力生存，不好放棄，亦希望帶給他一個希望，我們正在找他，當他想放棄時，提醒他，他有喜愛的事情」，以加大找到他的機會或增加他的生存機會。

▼曾憲哲獲救情況▼

