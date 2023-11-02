海關聯食環文錦渡管制站檢獲約3.4噸走私大閘蟹　市值230萬元

香港海關與食物環境衞生署食物安全中心10月31日在文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約3.4噸懷疑走私大閘蟹，估計市值約230萬元。（海關提供）

香港海關與食物環境衞生署（食環署）食物安全中心（食安中心）於10月31日在文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約3.4噸懷疑走私大閘蟹，估計市值約230萬元。



海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在貨車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹。

此外，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。案件仍在調查中，一名49歲男貨車司機正協助調查。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

海關亦提醒業界人士，切勿進口或售賣來歷不明的大閘蟹；而消費者亦應光顧信譽良好及領有食環署簽發的介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證或相關書面准許的商戶。

根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

海關與食安中心會繼續保持緊密的情報交流及合作，並採取聯合行動以打擊非法進口食物活動。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。