油麻地墮鐵壓人｜路政署長探望傷者及家屬　工地已圍封工序暫停

油麻地渡船街與甘肅街交界的中九龍幹線地盤今日（11日）下午發生工業意外，吊臂車吊運一批鐵枝時，疑「威也」突然鬆脫，導致鐵枝墮下擊中4名工人，4人分別被送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理。負責監管地盤的路政署在晚上發稿回應事件表示，署長陳派明高度關注意外，並曾到醫院探望和慰問傷者及家屬，亦已指示工程團隊嚴肅跟進事故成因；涉事工地目前已被圍封，相關工序亦需暫停。



其中一名傷者送院時頭部受傷，工衣染血。（翁鈺輝攝）

路政署指，署長陳派明高度關注今日是次意外，對有工人在工作期間受傷表示難過，並曾到醫院探望和慰問傷者及家屬；同時亦已指示工程團隊嚴肅跟進事故成因及全面檢視工地的安全程序及措施，並向傷者及其家人提供所需協助。

署方強調，十分注重工地的工業安全，一直要求承建商嚴格執行安全管理及各項安全措施，確保工序安全進行，而事發後涉事工地範圍已被暫時圍封，相關工序亦暫停；署方已敦促相關人員全面檢視工地安全情況及作出改善措施，以加強工地安全，避免同類意外再次發生。

一名傷者送抵伊利沙伯醫院，頭及左手前臂受傷。（翁鈺輝攝）

署方透露，是次工程在2018年1月動工，包括在油麻地建造明挖回填隧道、重置加士居道天橋和興建／重置其他相關設施，預計於2025年年底完工；涉事工程的總承建商為利基 - SK ecoplant聯營，受傷工人所屬分判商為時創建設工程有限公司。

事發在今日下午1時許，警方稱當時接獲地盤工人報案，指4名男工友在該地底地盤協助搬運鋼筋期間，一輛重型貨車的吊臂鋼纜突然斷開，20支各長約10米、共重約1噸半的鋼筋從吊臂墮下，其中數支擊中4人。28歲姓吳及31歲姓吳男工一度被困在鐵枝下，需由消防救出，34歲姓林及41歲姓周男工友則可自行前往醫院求醫。消防處指，現場是中九龍幹線地盤內的物料下放區，長闊各約10米、深約15米，4名工人獲救時均清醒。

勞工處表示，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，強調如調查發現有違例事項，定將依法處理。

（黃偉民攝）