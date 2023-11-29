旺角兩女涉假冒醫生為客打美容針　警臥底搜證拉人　檢假港大證書

警方聯同衛生署採取主動執法行動，今日（29日）派出臥底探員喬裝顧客，到旺角彌敦道655號胡社生行一間美容院搜證，並突擊搜查該美容院，檢獲大批肉毒桿菌毒素（俗稱Botox）和其他「美容針」、其他受法例監管的藥物包括抗生素和毒藥等，以涉嫌無牌行醫、管有第一部毒藥、管有抗生素及行使虛假文書，拘捕美容院女負責人和一名女職員，兩人正被扣查。警方相信該美容院已經營最少兩年，單在過去一年已有最少700至800名顧客曾光顧注射「美容針」，正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



警方在旺角一間美容院拘捕女負責人和一名女職員，指兩人涉嫌假冒醫生為顧客注射須由註冊醫生負責注射的「美容針」藥物。探員在美容院檢走激光機和大批藥物等證物。（左朗星攝）

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，有鑑於早前有市民注射肉毒桿菌毒素後發生醫療事故，西九龍總區重案組聯同衛生署採取主動執法行動，臥底探員先在今日中午到他形容為「無牌診所」的涉案美容院搜證，待時機成熟，探員再持搜查令，聯同衛生署人員到該美容院突擊搜查，在店內檢獲大量肉毒桿菌毒素藥物和其他「美容針」、大批其他受法例監管的藥物和毒藥，包括針劑類固醇、腎上腺素針劑、白瓜子安眠藥、減肥針、美白針等，亦檢獲激光機和一系列懷疑是偽造的醫生購買藥物單據和印章。衛生署人員檢查後證實，檢獲的肉毒桿菌毒素和其他藥物，全部均屬《藥劑業及毒藥條例》監管的毒藥 ，注射只可由本地註冊醫生施行。

警方在旺角一間美容院拘捕女負責人和一名女職員，指兩人涉嫌假冒醫生為顧客注射須由註冊醫生負責注射的「美容針」藥物。探員在美容院檢走大批藥物及懷疑假冒的「香港大學內外全科醫學士學位」證書等證物。（左朗星攝）

警方經調查後，拘捕美容院的36歲姓吳女負責人，以及34歲姓陳女職員。鍾雅倫表示，相信兩人均有份假冒醫生，為顧客注射包括肉毒桿菌毒素等的各種「美容針」。警方檢獲的證物當中，包括有寫有「香港大學」、「謹授予學位內外全科醫學士」等字眼的「證書」。

消息指，被捕兩女並無任何醫療相關背景，有人接待客人時，會含糊稱「有醫生」，而店內掛出偽造的醫學士證書，並放置一些有大學標誌的熊公仔及醫療單張等，企圖將美容院塑造成一間合規的診所。一個與涉案美容院名稱相似的facebook專頁，曾發帖指可為顧客注射Botox「瘦面針」，並由「香港注冊醫生主理」，而專頁列出的店舖地址，正正是涉案美容院所在單位。

警方在旺角一間美容院拘捕女負責人和一名女職員，指兩人涉嫌假冒醫生為顧客注射須由註冊醫生負責注射的「美容針」藥物。探員在美容院檢走大批藥物及懷疑假冒的「香港大學內外全科醫學士學位」證書等證物。（左朗星攝）

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至於在店內發現的大量抗生素，鍾雅倫指相信是因為有顧客接受注射後，會出現紅腫或其他病徵，美容院遂故意向他們發放抗生素，以圖減少病徵，希望顧客不要到公立醫院求醫，以免美容院地址被「揚咗出嚟」。

據悉，警方暫未接獲市民在該美容院打針後不適的求助報告。鍾雅倫指出，涉案美容院相信已經營最少兩年，根據警方在店內檢獲的顧客紀錄，相信涉事美容院在過去一年，有700至800名顧客曾光顧注射「美容針」，警方將一一聯絡他們協助調查，包括了解他們在打針後有否出現任何不適。

警方在旺角一間美容院拘捕女負責人和一名女職員，指兩人涉嫌假冒醫生為顧客注射須由註冊醫生負責注射的「美容針」藥物。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫交代案情。（左朗星攝）

早前有最少19名女子到美容院「女悅醫美」，接受聲稱消脂注射後現皮疹、硬塊及膿腫等，懷疑感染膿腫分枝桿菌，警方就事件以涉嫌無牌行醫或協助無牌行醫拘捕最少4人。鍾雅倫稱暫無證據顯示今次案件與該案有關。

衛生署指出，任何注射程序只應由本地註冊醫生執行，市民如有懷疑，應向診所查詢及即時停止治療，以免對身體構成任何危險；如注射後出現任何病徵如發燒或感不適，應立即求醫。市民亦應了解醫生全名及查閱醫委會註冊醫生名單，同時應查詢專業資格及資歷。

根據香港法例，無牌行醫一經定罪最高可判囚3年，行使虛假文書最高更可判監14年，警方呼籲市民切勿以身試法。