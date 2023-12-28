赤鱲角奪命工傷｜工程師：疑沒用工具支撐升降台　單獨工作添風險

今午（28日）赤鱲角航膳西路7號一間地勤設備公司發生奪命工業意外，一名33歲男工疑單獨切割廢棄升降台時被夾死。案發現場圖片可見，一輛吊臂車當時吊着一塊相信屬於升降台的巨型鐵塊，疑鐵塊墮下傾側，男工被夾於下面慘死。香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部代表司徒家成指，不排除是次意外是沒有做好升降台的底部固定支撐，吊臂威也受力時拉長，令重心轉移令鐵塊墮下；如事主單獨工作，很明顯是沒有做足風險評估。



據了解，事主進行切割工程時，被墮下的升降台夾死。（香港民用航空事業職工總會提供）

司徒家成根據現場圖片初步了解後，不排除涉事男工人在切割廢棄升降台時，沒有利用支撐工具固定升降台、又或沒有鎖定移動板塊，導致意外發生。他指，如沒有利用支撐工具固定底部，切割時吊臀的威也受力後會拉長，以致重心轉移，令鐵塊傾側墮下，如在底部工作會被壓住。他舉例指，拆凳時如沒有支撐工具固定底部，當切走其中一隻凳腳時，重心會傾側於一方令整張凳墮下，如有使用支撐工具，就算拆走凳腳都不會墮下。

司徒家成續稱，如當時男工人只有自己一人在場切割是十分危險，因為切割到某一進度時，必須工友協助查看狀況，以防發生意外；另外，進行切割工程時亦須有工友在場，防止其他人走近。如查明屬實，他認為是次工程很明顯沒有做足風險評估。

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部代表司徒家成。（資料圖片 / 余俊亮攝）

事主被升降台夾死。（黃學潤攝）

赤鱲角一間地勤設備工程公司發生工業意外。（黃學潤攝）