渣打馬拉松｜死者坐天后站月台地面稱冇問題　港鐵：其後情況轉差

「渣打香港馬拉松2024」今日（21日）舉行，至少39人送院；其中一名姓張（30歲）男跑手，賽後在港鐵天后站暈倒，送院搶救後不治。港鐵回覆查詢時表示，今早約11時50分，天后站車站職員發現一名男乘客於站內2號月台（往堅尼地城方向）地面位置坐着，遂主動上前詢問該乘客是否需要協助。他當時表示無問題，只需要暫時休息。由於車站職員見該乘客情況轉差，隨即召喚救護車，並為其進行急救。惟該乘客送院治理後，證實死亡。事件期間，港島綫列車服務沒有受影響。



死者親友到場。（香港01記者攝）

中國香港田徑總會及渣打銀行（香港）有限公司，對今日半馬拉松賽事的一名男參賽者於賽後在港鐵天后站不適送院後不幸離世，深表哀悼，並對其家人致以最深切慰問。大會正根據該名參賽者提供的資料與其家人聯絡，以了解他們的需要，並提供適切協助：同時提醒跑手賽後謹記留意自己身體狀況以及做好適當的賽後護理。

仵工將死者遺體舁送殮房。（香港01記者攝）

一名30歲男子在天后站月台暈倒，送院後不治，相信是渣打馬拉松參賽者。（廖雁雄攝）

今年約有7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里（10K）賽事，人數回復疫前的水平，全馬、半馬都在尖沙咀出發，而10K則在東區走廊起步，終點均在維多利亞公園。田總於賽事結束後，公布共有842名選手受傷，大部分是擦傷、扭傷；其中1名參加10公里賽事的男子情況較嚴重，在維多利亞公園近終點暈倒，一度心臟停頓，經搶救後情況改善。

醫管局表示，截至下午4時，累計有39名跑手送院，分別26男13女，當中1人離世、1人危殆、5人嚴重、15人穩定或滿意、16人已出院，其餘1人未知狀況。他們分送廣華醫院、東區醫院及律敦治醫院等治理。

受傷跑手由救護車送往律敦治醫院救治，當中一名昏迷男子由醫療輔助隊送院，需要施用自動心外壓機，並戴上氧氣罩協助呼吸。（馬耀文攝）

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