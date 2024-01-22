渣打馬拉松2024｜猝死30歲工程師專才計劃抵港　原約友賽後午膳

「渣打香港馬拉松2024」昨日（21日）舉行，一名30歲姓張半馬拉松男跑手賽後在港鐵天后站暈倒，送院搶救後惜告不治。據了解，死者是內地人，2022年經專才計劃抵港，任職工程師，原相約友人昨日賽後在油尖區午膳，惜最終無法赴會。

消息稱，張男是海南人，其家人均在內地居住。昨日事發後，警方已聯絡到他的家人，並為他們提供協助。



「渣打香港馬拉松2024」30歲姓張半馬拉松男跑手賽後在港鐵天后站暈倒，送院搶救後不治，仵工將死者遺體舁送殮房。（香港01記者攝）

警方是在昨日中午12時12分報案，指張男在港鐵天后站暈倒，當時他身穿跑步衣物，身上有馬拉松號碼布。港鐵回覆《香港01》查詢時表示，職員昨日約11時50分發現一名男乘客坐於2號月台地面，遂主動上前詢問他是否需要協助，他當時稱無問題、只需暫時休息。惟職員發現其情況轉差，隨即召救護車。張男被送往律敦治醫院搶救後不治。中國香港田徑總會及渣打銀行（香港）有限公司對事件表示哀悼，並慰問死者家屬，以及按死者提供的資料聯絡其家人及提供協助。

「渣打香港馬拉松2024」30歲姓張半馬拉松男跑手賽後在港鐵天后站暈倒，送院搶救後不治，死者親友到醫院了解。（香港01記者攝）

田總表示渣馬中共有表示842名選手受傷，大部分是擦傷、扭傷，21人需要送院。其中一名參加10公里賽事的男子情況較嚴重，在維多利亞公園近終點暈倒，一度心臟停頓，經搶救後情況改善。醫管局則指，截至昨午4時共39人送院，當中一人離世，一人至今日仍情況危殆。

受傷跑手由救護車送往律敦治醫院救治，當中一名昏迷男子由醫療輔助隊送院，需要施用自動心外壓機，並戴上氧氣罩協助呼吸。（馬耀文攝）

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