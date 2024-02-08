反黑工｜洗碗公司涉聘24名黑工　61歲持牌人認罪判囚19個月

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同入境處展開代號「斬擊」暨「權能者」行動，打撃黑工及非法入境者，2月3日至6日拘捕69人；當中42人涉外賣行業，包括23名非華裔外賣員。其中入境處於2021至2023年，在7間食肆拘捕24名從事洗碗工作的黑工，全部人屬於同一間洗碗公司，61歲洗碗服務公司持牌人已於周一（5日）承認16項僱用不可合法受僱的人的控罪，被判入獄19個月。



入境事務處總入境事務主任李烱超（左)、警方有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒 (中)、警方有組織罪案及三合會調查科高級督察黎衍樂（右）交代案情。（陳浩然攝）

入境事務處總入境事務主任李烱超表示，入境處於2021年11月至2023年6月期間，分別在7間食肆共拘捕24名從事洗碗工作的非法勞工，調查發現他們全部受僱於同一間洗碗服務公司，人員隨即拘捕一名61歲洗碗服務公司持牌人，他被起訴16項僱用不可合法受僱的人的控罪，並已於周一（5日）在沙田裁判法院被判囚19個月。

入境事務處總入境事務主任李烱超交代案情。（陳浩然攝）

李續指，是次案件判刑十分重，並重申僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年；另外，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。