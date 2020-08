從女星紋身圖案找靈感　泫雅、太妍細膩唯美微刺青背後有故事

想要嘗試刺青又不知道要選擇什麼樣圖案的話,可以參考女星們的刺青圖案發想,像是微刺青、或是有紀念意義的圖案,留在身上一輩子的紀念一定要好好考慮!

少女時代的太妍和Tiffany、泫雅、許瑋甯、MAMAMOO玟星、孔曉振都有微刺青!來看看她們的紋身是怎樣的(按圖細閱)↓↓↓

太妍

少女時代隊長太妍的刺青有7個之多,幾乎都是在手指、手臂與脖子後方,不仔細不太會察覺到,而且太妍都選擇細膩唯美的微刺青,脖子後的Purpose代表著不想要活得沒意義、虛無,手臂上還有個Cool,手臂後面的Serenity有泰然自若的意思,而泰然的韓文發音念起來跟太妍是一樣的。

泫雅

泫雅身上的刺青也很多,也是走細緻的刺青風格,除了左肩上的紋身My mother is the heart that keeps me alive. 意思是:母親是我活著的力量。左手肘後有著I'm,右手肘則是special,連接起來就是:我是特別的。

其他刺青還包括十字架、手腕的H、右手臂的三種色彩的FUN,以及手腕上四個顏色不同表情的笑臉哭臉圖案,身上至少超過10個刺青以上,但細小的圖案和字句,穿上衣服時若隱若現的也很好看!

Tiffany

少女時代的成員Tiffany也是刺青愛好者,左胸下刺著法語toujours belle,意思是「永遠美麗」,右腳外側刺著韓文的現在、以後、永遠,剛好呼應了少女時代的應援口號,手指上還有一個「dreamer」,代表著夢想家,符合Tiffany大膽鮮明的個性。

許瑋甯

許瑋甯在左側胸附近刺著外公家的經緯度,提醒自己不要忘記從哪裡來,是很具有意義的一款刺青,手腕內側的四葉草刺青,則是與《16個夏天》的閨蜜林心如、謝佳見等一起的閨蜜刺青,代表著友誼。

MAMAMOO玟星

玟星在身上也有著幾個刺青,右腳上的時間軸,06:19代表著與遇見珍貴的人們,一起和朋友紋身的日子,19:92代表出生的日期,成為爸爸媽媽的第一個女兒的那天,20:07是剛開始做夢的那天,遇到我最好的朋友的那天,將這些重要的日子在未來銘記於心,充滿著意義。

右側的手臂上則是把家族都刺在身上,左臂上則有N'oublie pas de t'aimer,是法文的勿忘愛惜己。

孔曉振

時尚女王孔曉振在左邊手臂上刺了一個十字架,上面圍繞著彩帶,從最上面開始寫著Laurel (英文),意思是月桂樹,代表著桂冠,也就是勝利,中間的Lubere是拉丁文,意思是愉悅地去表達愛,也有著歡樂的意思,最底下的則是英文的Money, 代表著金錢的意思。

孔曉振手指上還有著反戰標誌與「LOVE」的微刺青。

