Netflix《紋身大改造》屁股紋辣椒？荒謬刺青redo由身邊人決定

Netflix 的真人實境節目一直很受大家歡迎，總是會以讓人意想不到的有趣的題材去製作，最近也搬出了新的驚喜 ——《NG 刺青大改造 紋身大改造》，集合許多荒謬的紋身故事，絕對讓人笑噴、目瞪口呆！



《NG 刺青大改造 紋身大改造》是一部短短僅為 6 集的真人實境節目，目前已經在 Netflix 上映。由 Jessimae Peluso 主持，節目上請來很多有名厲害的紋身師，比如 Twig Sparks、Rose Hardy、Matt Beckerich……輪番上陣 redo 紋身。

紋身師在節目中協助改造各種「黑歷史紋身」（點圖放大看看▼▼▼）

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《NG 刺青大改造 紋身大改造》每集大概都 25 分鐘上下，很適合零散的時間觀看，每集會有三個來賓來重新改造他們的「黑歷史」紋身，有在脖子、屁股……等等各種身體部位的，而來賓都會先訴說自己當初為什麼會「腦抽筋」刺上這樣的紋身。

這影集有趣的地方就是「改造成怎樣的紋身」可不是來賓決定，而是由身邊的閨蜜、另一半決定！來賓不會知道造型是什麼，要等到刺完才知道，超刺激，能想像你要躺著忍著疼痛，還有同時承擔著未知數的感覺嗎？

而改造紋身的師傅也不會一直都一樣，可以好好享受一下不同風格的藝術。而為了防止來賓偷看，節目組會用盡一切方法、各種有趣道具來避免露餡。不過無論這到底是不是真的無劇本演出，或者是否真的完全讓別人設計、本人零接觸？雖然不得而知，但精彩程度還是深受肯定的。

紋身真的是一門很深的學問，不得不說裡面的師傅技巧都超好，而且改得圖都超級好看，每個都超心動的想：「怎麼不紋在我身上」！

Dappei 結語：

搭編看完全季都覺的很荒謬、哭笑不得，大家的紋身理由都太荒謬，怎麼會有人紋辣椒在屁股上呢？（小劇透，請大家去看！很好笑！）

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原文：Netflix 實境秀推薦「NG 刺青大改造」，各種荒唐刺青讓人看到掉下巴，改造決定權在另一半身上？

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