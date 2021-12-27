碧咸身上紋身橫跨胸肌增男子氣概　盤點5種適合男士的型格刺青

畢竟是會烙印在軀體上一輩子，關於紋身，當然不能馬虎，許多人選擇將對自己有意義的事情留在身上做紀念，也有些人純粹是喜歡紋身，無論怎樣都好，紋身的確是可以讓一個人看起來更有型、態度的方法之一，到了不同的年紀還會散發出不一樣的韻味，而這樣的男人味吸引了不少人躍躍欲試，

文：Ellen Wang（GQ Taiwan）



GQ編輯簡單分類了一些風格給大家參考，順道提醒大家一下，紋身很重體態，也很看人，記得要挑選適合自己的風格，也要維持好自己的身材才不會有「走針」的危險呀！

點圖看看男人味超重的5種紋身風格▼▼▼

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大面積

無論是包手、腳或是半甲，大面積的紋身幾乎可以讓男人味倍增，不過除了一次（或是分幾次）刺完之外，也可以是從小圖慢慢累積佈滿的方式，最好的例子就是碧咸！

日本傳統風格

浮世繪的圖樣，海浪、龍、虎、錦鯉，雖然在日本早期是黑幫的象徵，不過卻也是當地最具代表性的風格之一，很適合拿來做包手、腳、半甲，全甲等大面積的紋身。

幾何風格

近幾年非常流行的風格，用簡單的線條、圖形所架構出的樣式，最極簡甚至可以到只有一條線，也有不少會跟動物結合的設計，除了男人味，更可以替自己增添一種個性魅力（很適合有強迫症的人）。

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美式漫畫風格

或許沒有日式傳統風格的狠勁，也沒有幾何的乾淨俐落，不過這類風格輕鬆有趣，畫的素材蠻廣泛，彩色或黑白的都頗有一番自己的味道，加上紋身的筆觸更有味道。

寫實風格

筆觸就像鉛筆素描般份外細膩，甚至真實到像是直接將照片轉印在身上，常用在肖像描繪，或是景色、物品，黑白比起彩色更有Feel，而這種氛圍的嚴肅感確實也營造了一種帥度，不是嗎？

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：男子氣概直線上升超Man刺青風格】