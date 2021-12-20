Justin Bieber首談身上紋身圖案背後意義　頸上小鳥與信仰有關

發行新專輯《我的正義 Justice》的Justin Bieber，接受Vogue獨家專訪。身上有許多刺青的小賈斯汀也難得的與我們聊起身上刺青背後的意義。



今年初，Justin Bieber 推出了他個人第六張專輯《我的正義 Justice》。

這張專輯記錄著他與妻子Hailey攜手度過這段封城期間的作品，讚頌著他們真摯的愛情故事。他也在與《Vogue》的專訪中提到：「我是個無可救藥的浪漫主義者」，並深入探討了一些較為沉重的社會議題，從他對「黑人的命也是命 Black Lives Matter」社會運動的支持，到對悲傷、信仰，與心理健康層面等議題的深思。

雖然Justin Bieber 對紋身藝術的熱愛和欣賞眾所周知，但人們較少注意到的是紋身藝術在他身為一位藝術家與他的成長過程中所扮演的重要角色，無論是反映出他的靈性之旅，抑或是他在音樂作品中持續不斷的聲調轉變。

點圖認識Justin Bieber身上多個紋身👇👇👇

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在他的身上紋有他第四張專輯的名稱《Purpose》，他的脖子與右臂上還分別紋有高音譜符號與日本漢字的紋身。他對於音樂的熱愛影響著他裝飾自己身體的方式。

雖然他的紋身成為他不斷成長的音樂生涯象徵，但對Justin Bieber 而言，最能引起強烈共鳴的是那些更加感性的設計。他在接受《Vogue》獨家專訪時，與我們分享了在他右肩下的紋身：「這隻熊是我在紐西蘭紋的，它代表著休息，儘管熊是強悍且充滿韌性的，但它們依然需要冬眠，這非常重要的。身為人類，我們總是不斷努力著，卻忘了該好好休息一下，這使得我們筋疲力盡。」因為小賈的行程總是被安排得滿滿的，所以他對於這樣的生活步調實在太熟悉了，儘管在過去能夠好好休息的這一年裡，他也一直堅持著這樣的步調。

在洛杉磯比佛利希爾頓酒店 Beverly Hilton Hotel 舉辦的一場歡送2020新年直播音樂會後，Justin Bieber 與妻子花了一段時間與他們的朋友兼攝影師 Joe Termini 在夏威夷度假，Termini 與他的妻子，本身是衝浪手的 Kelia Moniz 和他們的新生兒住在夏威夷。在這段時間裡，Termini 為這對恩愛的夫妻拍攝了度假照片，Justin Bieber 花了一些時間與我們談論著他的紋身，這也是一個他鮮少與人談論的話題。

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Justin Bieber補充解釋他胸前左上方的紋身：「這隻獅子是出自於紋身師 Bang Bang 之手，而它代表著擁有向一隻獅子般的強大心智，也就是大膽、勇敢、堅強。」這是他身上幾個以動物為靈感的紋身設計之一，對他的歌迷而言，這一點也不奇怪，因為小賈是一位有名的動物愛好者，養了大一群寵物的他，包括了三隻領養的流浪狗、猴子，與熱帶草原貓（Savannah cats）。他接著說：「我也喜歡紋身師 Woo 為我脖子上紋的那隻鳥，這是一種提醒，要運用上帝賦予我的天賦，並將我所擁有的一切都奉獻出來，去實踐所有我做過的承諾。」

這不是唯一一個深刻表達Justin Bieber宗教信仰的紋身。他說：「我胸前紋的十字架是我信仰的象徵，提醒著我耶穌為了糾正所有錯誤所承受的一切。」就像他與妻子今日所擁的平靜與幸福，是經歷了多少坎坷的歷程才能擁有的。

他說：「紋身師 Woo 為我紋在脖子上的玫瑰提醒著我，即使我是有缺點的，但美麗的光芒終究會撫平我們尖銳的稜角。」有鑑於《我的正義 Justice》這張專輯的主題，圍繞在接納與良善之上，對於正在開啟音樂生涯大膽新篇章的Justin Bieber來說，這個訊息對他而言來得正是時候。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「小賈斯汀Justin Bieber熱愛刺青藝術，首度大談圖案背後意義」】