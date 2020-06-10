早前YouTube興起一陣「#My Husband Does My Makeup Challenge」的挑戰，由丈夫為妻子化妝，近日Justin Bieber聯同妻子加入熱潮，為妻子Hailey Bieber化上一個日常妝，Hailey Bieber面對眼前對化妝手忙腳亂的Justin Bieber，沒有一絲厭棄，反對丈夫Bieber眉歡眼笑，整個場面是愛意滿滿。

加拿大小天王Justin Bieber與舊愛Selena Gomez分手後，便隨即與富二代名模Hailey Bieber結婚 (justinbieber@IG)

加拿大小天王Justin Bieber與舊愛Selena Gomez離離合合的愛情，最終因「星二代」模特兒Hailey Bieber閃嫁Justin Bieber而告一段落，雖當時外界不看好他們的婚姻，更有網民發起「猜一猜他們何時會離婚」的競猜投票活動。但一路走過驚濤駭浪，結婚接近兩年的Justin Bieber與Hailey Bieber仍舊恩愛如初，愛得更比以往堅定。

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不被看好的婚姻感情 往往有别人看不懂的深情

加拿大小天王Justin Bieber與名模富二代妻子與Hailey Bieber的婚姻初時並未獲大量網民看好，但兩人以愛和行動證明一切 (justinbieber@IG)

Justin Bieber與名模妻子Hailey Bieber在居家抗疫期間成立「Biebers on Watch」系列，共於Facebook推出一連十二集短片，公開兩人居家隔離時的甜蜜點滴、娛樂活動和皮膚護理心得等。而最近的第七集中Justin Bieber更化身妻子Hailey Bieber的化妝師，挑戰早前在YouTube興起的「#My Husband Does My Makeup Challenge」（我的丈夫為我化妝挑戰），雖然一開始Hailey Bieber表示一臉不情願和無奈的樣子，但當Justin Bieber拿起化妝掃和化妝品的時候，Hailey便微開眼笑地指點Justin Bieber的步驟和技術，化妝過程中互動讓人感到他倆間的小甜蜜，在一片打鬧聲下Justin Bieber完成妻子妝容，影片上架短短兩星期更獲得多達五百多萬的瀏覽量。

在居家抗疫期間，Justin Bieber為對方成立「Biebers on Watch」的影片系列，一連十二集與粉絲們分享他與名模妻子Hailey Bieber在居家生活的點滴 (Justin Bieber@Facebook)

「我最好的伴侶，謝謝你每一天都讓我微笑，我愛你」 Hailey Bieber

雖然Justin Bieber與名模妻子Hailey Bieber結婚不到兩年，但兩人在短片中甜蜜的細膩互動，打破網民對他們感情的批評。曾經歷四年空白期沒有推出任何唱片的Justin Bieber因他患上只能靠藥物治療的萊姆病（Lyme Disease），此病為他的皮膚、大腦功能和精神都帶來嚴重的影響，當時皮膚狀態甚差的Justin Bieber在「護膚專家」Hailey Bieber的幫助下慢慢回復昔日皮膚狀態，當時她甚至為對方擠痘痘、控制飲食和面部按摩等。同時，妻子Hailey Bieber面對眾多的批評也沒有選擇毅然離開對方，只因那不被看好的愛情，其實也可以成就一段美好的婚姻，只有時作為旁觀者的我們，往往看不懂當中的深情。

【按下圖看更多】加拿大小天王Justin Bieber與妻子Hailey Bieber在短片「Makeup with The Biebers」的化妝步驟講解

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Justin Bieber：如人生可重來 願意為對方堅守不以性為愛

Hailey Bieber在Justin Bieber的生日時，發布貼文說感謝對方為自己的生活加添快樂，讓她每天也展現快樂笑容 (haileybieber@IG)

Justin Bieber也曾多次在訪問面前感謝妻子Hailey Bieber陪伴，讓他有能力走過人生低谷，沒有失去人生方向，更說：「如果人生可以重來的話，願意為未來老婆守貞，杜絕任何的婚前性行為。」Justin Bieber更說婚前為了滿足性慾而跟別人發生關係，很多時這種的性愛會讓人迷失自我，相信他說出這一句話是因為Justin Bieber深愛着妻子，皆因在外國性開放的文化中，願意守護着自己第一次的性經驗，然後將它交付給會與自己長相廝守的伴侶，是一件何等唯美的畫面。

有時候真正的幸福不假外求，想要幸福便需要靠著「經營」來維持，根據哈佛大學幸福學教授Tal Ben-Shahar指出：「要維持婚姻幸福是一件很難做到的事，不是很難找到合適的另一半，而是需要好好經營自己所選擇的婚姻。」言下之意，維護幸福婚姻的重點是需要兩人共同締造舒適的相處關係，透過互相了解與被了解，培養更加親密的感情，因一段婚姻總有不同樣貌，多了解對方才能增加親密感，Tal Ben-Shahar也指出只要掌握人與人相處之道，其實也掌握如何製造幸福的力量了。

【按下圖看更多】加拿大小天王Justin Bieber的妻子Hailey Bieber的唯美照

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資料來源：《更快樂: 哈佛最受歡迎的一堂課（修訂版）》，Makeup with The Biebers