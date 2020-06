早前YouTube興起一陣「#My Husband Does My Makeup Challenge」的挑戰,由丈夫為妻子化妝,近日Justin Bieber聯同妻子加入熱潮,為妻子Hailey Bieber化上一個日常妝,Hailey Bieber面對眼前對化妝手忙腳亂的Justin Bieber,沒有一絲厭棄,反對丈夫Bieber眉歡眼笑,整個場面是愛意滿滿。

加拿大小天王Justin Bieber與舊愛Selena Gomez分手後,便隨即與富二代名模Hailey Bieber結婚 (justinbieber@IG)

加拿大小天王Justin Bieber與舊愛Selena Gomez離離合合的愛情,最終因「星二代」模特兒Hailey Bieber閃嫁Justin Bieber而告一段落,雖當時外界不看好他們的婚姻,更有網民發起「猜一猜他們何時會離婚」的競猜投票活動。但一路走過驚濤駭浪,結婚接近兩年的Justin Bieber與Hailey Bieber仍舊恩愛如初,愛得更比以往堅定。

不被看好的婚姻感情 往往有别人看不懂的深情

加拿大小天王Justin Bieber與名模富二代妻子與Hailey Bieber的婚姻初時並未獲大量網民看好,但兩人以愛和行動證明一切 (justinbieber@IG)

Justin Bieber與名模妻子Hailey Bieber在居家抗疫期間成立「Biebers on Watch」系列,共於Facebook推出一連十二集短片,公開兩人居家隔離時的甜蜜點滴、娛樂活動和皮膚護理心得等。而最近的第七集中Justin Bieber更化身妻子Hailey Bieber的化妝師,挑戰早前在YouTube興起的「#My Husband Does My Makeup Challenge」(我的丈夫為我化妝挑戰),雖然一開始Hailey Bieber表示一臉不情願和無奈的樣子,但當Justin Bieber拿起化妝掃和化妝品的時候,Hailey便微開眼笑地指點Justin Bieber的步驟和技術,化妝過程中互動讓人感到他倆間的小甜蜜,在一片打鬧聲下Justin Bieber完成妻子妝容,影片上架短短兩星期更獲得多達五百多萬的瀏覽量。

在居家抗疫期間,Justin Bieber為對方成立「Biebers on Watch」的影片系列,一連十二集與粉絲們分享他與名模妻子Hailey Bieber在居家生活的點滴 (Justin Bieber@Facebook)

「我最好的伴侶,謝謝你每一天都讓我微笑,我愛你」 Hailey Bieber

雖然Justin Bieber與名模妻子Hailey Bieber結婚不到兩年,但兩人在短片中甜蜜的細膩互動,打破網民對他們感情的批評。曾經歷四年空白期沒有推出任何唱片的Justin Bieber因他患上只能靠藥物治療的萊姆病(Lyme Disease),此病為他的皮膚、大腦功能和精神都帶來嚴重的影響,當時皮膚狀態甚差的Justin Bieber在「護膚專家」Hailey Bieber的幫助下慢慢回復昔日皮膚狀態,當時她甚至為對方擠痘痘、控制飲食和面部按摩等。同時,妻子Hailey Bieber面對眾多的批評也沒有選擇毅然離開對方,只因那不被看好的愛情,其實也可以成就一段美好的婚姻,只有時作為旁觀者的我們,往往看不懂當中的深情。

Justin Bieber:如人生可重來 願意為對方堅守不以性為愛

Hailey Bieber在Justin Bieber的生日時,發布貼文說感謝對方為自己的生活加添快樂,讓她每天也展現快樂笑容 (haileybieber@IG)

Justin Bieber也曾多次在訪問面前感謝妻子Hailey Bieber陪伴,讓他有能力走過人生低谷,沒有失去人生方向,更說:「如果人生可以重來的話,願意為未來老婆守貞,杜絕任何的婚前性行為。」Justin Bieber更說婚前為了滿足性慾而跟別人發生關係,很多時這種的性愛會讓人迷失自我,相信他說出這一句話是因為Justin Bieber深愛着妻子,皆因在外國性開放的文化中,願意守護着自己第一次的性經驗,然後將它交付給會與自己長相廝守的伴侶,是一件何等唯美的畫面。

有時候真正的幸福不假外求,想要幸福便需要靠著「經營」來維持,根據哈佛大學幸福學教授Tal Ben-Shahar指出:「要維持婚姻幸福是一件很難做到的事,不是很難找到合適的另一半,而是需要好好經營自己所選擇的婚姻。」言下之意,維護幸福婚姻的重點是需要兩人共同締造舒適的相處關係,透過互相了解與被了解,培養更加親密的感情,因一段婚姻總有不同樣貌,多了解對方才能增加親密感,Tal Ben-Shahar也指出只要掌握人與人相處之道,其實也掌握如何製造幸福的力量了。

