比紋身貼紙更好用！AR技術助你預覽刺青圖案　超易用下筆前必試

近來紋身風大盛，想紋身卻又怕後悔嗎？



這種想紋卻不敢紋的心情，不外乎是找不到喜歡的圖案、怕痛或是不確定適不適合自己等等因素造成，現在有一款手機App「INKHUNTER」超方便，可以幫你預覽紋身在身上的樣子，在紋身前做好萬全準備，就不用怕一出手成千古恨啦！

點圖看看「INKHUNTER」的使用方法▼▼▼

+ 6

使用方法很簡單，首先在想要紋的部位畫上「｜＿｜」的符號，看起來就像笑臉一樣。接著從「INKHUNTER」的圖庫裡選擇你要的圖案，也可以上傳自己設計或想要紋的圖片喔。接著打開相機對準身上的「｜＿｜」記號，就會神奇地發現圖案「紋」在身上啦！透過AR實境技術，模擬出實際紋身後的樣子！還可以就現有的圖案做調整，不管是明暗、對比等等，創造出專屬你的獨特紋身！拍下預覽後的樣子也可以上傳社群跟大家分享喔！「INKHUNTER」目前僅支援單色紋身的模式，彩色紋身的部分團隊正在籌備中，有興趣的人可以再等等！

本來這款App是想要讓紋身藝術家有一個交流平台，讓使用者可以先透過這個技術事先知道紋身後的樣子，免除痛苦也避免紋身後不滿意而產生後悔。目前軟體上共有6位藝術家的創作圖庫，有興趣的妞兒都可以下載試試，像妞編輯一樣怕痛的人也可以過過乾癮，免得一時衝動換來一輩子的後悔啊。妞編輯實際試過真的很有趣喔！

【延伸閱讀】紋身創獨特造型不能馬虎 敏感紋青圖樣或惹禍 紋身前必知4件事（按圖放大閱讀）▼▼▼

+ 8

【延伸閱讀】Netflix《紋身大改造》屁股紋辣椒？荒謬紋青redo由身邊人決定（按圖放大閱讀）▼▼▼

+ 10

【延伸閱讀】盤點韓式低調簡約文青紋身 身上畫作添個性氣質 上班族也適合（按圖放大閱讀）▼▼▼

+ 30

延伸閱讀：

讓傷痛的回憶得到重生！巧妙遮蓋疤痕的刺青藝術

媲美真實刺青的精緻度！Tattly貼紙展現你的小叛逆個性

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】