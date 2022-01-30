比紋身貼紙更好用！AR技術助你預覽刺青圖案　超易用下筆前必試

近來紋身風大盛，想紋身卻又怕後悔嗎？
這種想紋卻不敢紋的心情，不外乎是找不到喜歡的圖案、怕痛或是不確定適不適合自己等等因素造成，現在有一款手機App「INKHUNTER」超方便，可以幫你預覽紋身在身上的樣子，在紋身前做好萬全準備，就不用怕一出手成千古恨啦！
點圖看看「INKHUNTER」的使用方法▼▼▼
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使用方法很簡單，首先在想要紋的部位畫上「｜＿｜」的符號，看起來就像笑臉一樣。接著從「INKHUNTER」的圖庫裡選擇你要的圖案，也可以上傳自己設計或想要紋的圖片喔。接著打開相機對準身上的「｜＿｜」記號，就會神奇地發現圖案「紋」在身上啦！透過AR實境技術，模擬出實際紋身後的樣子！還可以就現有的圖案做調整，不管是明暗、對比等等，創造出專屬你的獨特紋身！拍下預覽後的樣子也可以上傳社群跟大家分享喔！「INKHUNTER」目前僅支援單色紋身的模式，彩色紋身的部分團隊正在籌備中，有興趣的人可以再等等！
本來這款App是想要讓紋身藝術家有一個交流平台，讓使用者可以先透過這個技術事先知道紋身後的樣子，免除痛苦也避免紋身後不滿意而產生後悔。目前軟體上共有6位藝術家的創作圖庫，有興趣的妞兒都可以下載試試，像妞編輯一樣怕痛的人也可以過過乾癮，免得一時衝動換來一輩子的後悔啊。妞編輯實際試過真的很有趣喔！
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