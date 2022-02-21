【宅文化紋身】動漫彩繪Otattoo風潮　刺青師更加推海報服飾產品

這麼說可能帶點個人看法，但屬於次文化中重要一環的紋身藝術，當中也有著對於「紋什麼」這件事上相當程度的既定印象。過去虎編就曾在紋身的時候因為紋肖像圖，而被現場其他紋身客抱以異樣的眼光，老師雖以傳統見長，但肖像紋身更是老師作品傳神的代表作，當時僅以莞爾一笑帶過。

隨著「紋身」與「藝術」越來越劃上等號，思想的開放下各式技法也不再有階級的分野，並展現更多元的可能。本回要介紹給各位讀者朋友的風格，即是近年蔚為風潮的 Otattoo。



什麼是 Otattoo 呢？這個取御宅的「Otaku」與紋身「Tattoo」的新複合字，設計的元素基底多來自於日本的漫畫、動畫與遊戲。或許有人用「痛車」（動漫元素進行車體塗裝彩繪）的邏輯來形容這種風格叫「痛紋身」，然而 Otattoo 並非專注於外形的呈現，更著重於與作品的精神、特色相連，也因此冠有 Otattoo 作品之名的彫師除需擁有動漫畫相關的基模底蘊，更重要的是活用自身擅長的風格，將熱情灌注於皮下三分。

目前有三位藝術家在 Otattoo 的呈現上成為近年紋身客們關注的焦點，在此介紹給各位讀者朋友。（點圖放大看看）▼▼▼

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DETROIT DIESEL TATTOO WORKS：EN (Kouichi Torikawa)

來自東京世田谷区南烏山，DETROIT DIESEL TATTOO WORKS 的 EN (Kouichi Torikawa)，擅長於美式傳統、日式傳統、新傳統、以及原圖上進行二次創作的 BLAST-OVER 等技法。過去 EN 以高識別的割線與用色，在女性人物像、貓頭鷹與提燈等新傳統圖像的設計引起紋身客們注意。

2015 年起，EN 陸續發表了知名漫畫家荒木飛呂彥筆下的暢銷作品《JoJo的奇妙冒險》(ジョジョの奇妙な冒険)的紋身作品，不論是第五部黄金の風的重要角色，布加拉提與其替身鋼鍊手指，第四部不滅鑽石的魔王吉良吉影，或者第六部石之海的主角空条徐倫，可以看到 EN 融合了漫畫中的精神與自身的特色，打造出獨具魅力的紋身作品。

DETROIT DIESEL TATTOO WORKS(世田谷)

世田谷区南烏山4-21-1下山ビル２Ｆ(京王線 千歳烏山駅徒歩５分)

open：１２：００～２０：００(木曜定休)

TEL・FAX：０３-６７５０-１９６９



Justice Ink 正義紋身：大柴裕豪

來自 Justice Ink 正義紋身的代表大柴裕豪，將過去研習西畫的技巧轉化至水墨式的技法呈現，以及傳統、浮世繪等風格。過去在新傳統紋身的呈現上即常出現結合動漫相關的元素作品，本身對於動漫有著相當熱忱的阿豪，在處理 Otattoo 風格紋身的拿捏，與自身擅長技法的結合，也更能看出其深厚的底蘊。

2016年於靠邊走藝術空間舉辦首次個人創作展的阿豪，以貓為主題開創結合浮世繪與當代元素的「百系列」獲得尤佳的好評，並進一步跨進設計師公仔領域，以愛女為名的創作品牌「樂貓玩具」也正在醞釀當中；2017年更進一步結合日式的綁縛主題推出「縛系列」作品，值得紋身客們的密切留意。

Justice Ink 正義紋身

台北市信義區光復南路 419 巷 76 號 B1

TEL：02-8780-2382



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INVASION CLUB：Hori Benny

前面提到了 Otattoo 這個新一代的紋身風格，而發明此複合字詞，進一步成為當代 Otattoo 的代表彫師，正是來自關西大阪彫紅 INVASION CLUB 的 Hori Benny。出生於加州的 Benny，90 年代受到當時覆面藝術家 Rockin’ Jelly Bean 於美國發展的創作薰陶，加上自身對於日本文化的喜愛，2002 年毅然決定前往日本，並在大阪知名的紋身名所 CHOPSTICK TATTOO 研習傳統技法。2007 年正式以彫師出道，當中經過多年的能量累積，2014 年開設了自身的紋身單位 INVASION CLUB。

本身在傳統、新傳統與日本浮世繪擁有深厚功力的 Benny，進一步將喜愛的御宅文化與創作技巧相連，結合獨特用色與個人魅力的 Otattoo 吸引了世界各國喜愛日本動漫的紋身客前往關西，目的之一無非是請 Benny 將自己熱愛的角色留在身上。2016 年 Hori Benny 與文化觀察家 Brian Ashcraft 合著《Japanese Tattoos: History * Culture * Design》一書，藉由外國人的角度帶領讀者認識日本的彫藝之美。

至今 Benny 除與當時的啟蒙者 Rockin’ Jelly Bean 有過一次絹印海報的合作，自身創作的動漫角色與服飾單品，也受到日本次文化圈的喜愛。

INVASION CLUB

大阪市浪速区下寺 2-3-9

TEL：+81 6-6648-8955



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