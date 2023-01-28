Barcode紋身能掃嗎？台男實測「真的可以刷」　網民：刺青師很強

隨著現代科技進步，台灣不少人在消費後，為了減少拿紙本發票，選擇用刷載具條碼方式，將發票存入雲端（編按：載具指台灣用來將統一發票以電子方式儲存在雲端的工具，以減省收據紙張的使用量）。日前有網友突發奇想，請刺青師傅將「載具條碼」刺在手臂上，事後實際測試，竟真的可以刷取，消息一出引發網友們熱議。



原PO在社交論壇「Dcard」發文透露，自己先前就很渴望能刺上一個與眾不同的圖案在自己身上，並想到每次買東西結帳時，都要拿出手機刷載具，就覺得很麻煩，於是決定把自己手機的「載具條碼」刺在手臂上。

事後男網友透露，在紋身過程中他整個人超緊繃，擔心若是一個不注意，恐怕整個刺青就會毀了。「載具條碼」紋身完成後，男網友決定進行實地測驗，測試到便利店購物是否能刷條碼成功，結果真的可以並附上影片，他因此笑稱，「現在買東西刷載具店員都會透露出一種，哇靠這真的可以喔？怎麼會有這種神經病的眼神，但我超樂在其中看他們訝異的樣子」。

貼文一出，立刻引發網友們熱烈討論，不少人直呼原PO舉動實在太狂了，但也有網友直言，「條碼只要有一根粗細或間隙不一樣就變成其他值了，這刺青師很強耶！」還有人想問，倘若曬黑了會不會掃不到？

最後原PO也補充，若是要使用「載具刺青」一定要三思，刺青完成後能否刷成功是一回事，而且事後保養刺青也是極為費心，真的奉勸各位一定要想清楚，沒有必要別輕易嘗試。

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