全球最年輕紋身師日本女孩Noko 6歲在爸爸身上完成第一個刺青
撰文：女人我最大
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大家還記得十四歲的自己在做些什麼嗎？應該不是在和朋友玩就是在去玩的路上，但在日本僅十四歲的小女孩在小小年紀就立志成為紋身師！甚至在六歲的時候就第一次幫別人刺青，擅長的「日式禪繞畫」也吸引了許多人的關注，連很多外國人也特地遠道而來。
小小年紀就立志成為紋身師是深受爸爸的影響
目前只有14歲的日本女孩Noko在社群媒體上擁有30萬人氣，能夠年紀輕輕就確立明確目標，很大的原因是從小就被同為紋身師的父親所影響。在爸爸身邊耳濡目染底下，Noko也繼承了出眾的繪畫功力，且身為紋身師的爸爸不僅非常支持Noko也會從旁輔導，讓她從小就奠定良好的基礎。
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六歲的第一個作品是刺在爸爸身上
Noko從小就用人工皮及水果皮練習刺青，並於六歲時在爸爸的身上刺下了人生中第一個刺青，Noko爸爸更表示：
不管刺好刺壞都是回憶，所以我的身體持續提供她練習。
這不僅開啟她的紋身師歷程，也讓更多的民眾開始注意到這位世界最年輕的紋身師，擅長的日式禪繞風格也吸引許多外國人前來，而Noko的媽媽則幫她經營社群平台將作品分享給更多的人。
Noko的練習和紋身作品👇👇👇
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滿身紋身貼紙，獨創個人風格
身為小小紋身師的Noko身上也佈滿許多不同風格的圖案，但這些都只是紋身貼紙，因為身體還沒發展完全，刺青的話可能會造成變形，所以熱愛刺青的Noko選擇用紋身貼紙大面積的貼在身上，每天變換不同的風格，塑造大膽獨創的個人特色。
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