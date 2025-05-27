AI Chat Tech教您重塑用戶消費體驗｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」上，AI Chat Tech聯合創辦人及營運總監Nathan Yau與QFPay商務總監Bon Chiu共同探討了「AI × ChatTech如何引爆下一場商業競賽」，透過真實案例展示了對話技術與數位支付結合如何重塑銷售全流程。



從諮詢到成交：AI客服的完整閉環

現場演示中，當顧客在WhatsApp查詢除濕器產品時，AI客服能即時調取知識庫回覆產品細節（如適用面積、功能特點），並根據對話上下文主動推薦關聯商品（補充裝優惠），最終在聊天窗口內完成支付連結發送。整個過程無需人工介入，將傳統需數小時的諮詢-下單流程壓縮至6分鐘內完成，展現了「對話即交易」（Chat Commerce）的高效模式。

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技術整合創造商業價值

Bon Chiu指出，AI × ChatTech的核心優勢在於：

1. 無縫支付體驗：整合PayMe、AliPay等多渠道支付，顧客無需跳轉即可完成交易

2. 智能交叉銷售：基於購買意圖分析，即時推薦高關聯商品（如演示中補充裝的買一送一促銷）

3. 全渠道數據協同：線上對話數據可同步至門店CRM，優化庫存與營銷策略

2025商業競賽關鍵：效率與個性化

Nathan Yau強調，香港市場正進入「薄利多銷」競爭階段，企業需透過AI實現兩大突破：

1. 服務效率：AI客服24/7即時響應，減少30%人力成本

2. 個性化推薦：根據歷史對話與購買記錄，定制促銷方案（如區域化運費策略）

講座揭示了對話技術已從「客服工具」升級為「銷售引擎」，而AI與支付的深度結合，正重新定義零售業的競爭規則。