李勁華演示於Chat GPT下達有效指令｜《香港01》企業AI升級交流日

在5月7日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」活動中，香港無線科技商會主席李勁華先生應邀擔任專題講者，親授ChatGPT工作應用速成班，助參加者掌握生成式人工智能的應用，於工作上事半功倍。



AI 無法取代人類，但善用者將佔據優勢

李先生表示，人工智能目前並未能取代人類，但懂得使用人工智慧能會帶來優勢。他強調，AI 的價值在於提升效率、優化流程，並輔助決策，而非完全替代人類的創造力和判斷力。

生成式AI 在企業各部門的應用

李先生概括了生成式AI在企業內多個不同的部門的應用，包括

- 銷售：自動生成客戶提案、分析市場趨勢。

- 營銷：快速產出廣告文案、社交媒體內容。

- 客戶服務：利用AI 處理常見客戶服務問題，提升回應效率。

- 人力資源：協助模擬面試問題。

- 項目管理：自動生成報告概要並優化資源分配。

- 軟件開發：輔助編寫代碼、除錯，甚至生成技術文檔。

企業使用AI 需注意隱私與條款

李先生提醒，企業使用AI 服務時，必須留意條款及細則，尤其是資料隱私問題。部分AI 平台可能將用戶輸入的數據用於模型訓練，企業應避免上傳敏感或機密資訊，或選擇符合數據合規性的解決方案。

AI 是工具，關鍵在於如何駕馭

李先亦寄望，AI 技術發展迅速，企業不應觀望，而應積極學習並應用。未來。企業若能及早部署生成式AI，將在效率、創新及市場競爭力上佔得先機。