《香港01》企業AI升級交流日｜APLUS從Web3.0看商業創新

在5月7日，由《香港01》主辦的企業人工智能升級轉型交流日圓滿舉行，本次活動的主題為「落地Web3.0實體商業新機遇」。我們榮幸邀請到LINKS OF RICH LIMITED公司董事張庭杰先生，以及APLUS MARKETING COMPANY LIMITED營運總監卓欏根先生，分享他們對Web3.0的深刻見解和實踐經驗。



Web3.0的商業潛力

LINKS OF RICH LIMITED公司董事張庭杰先生首先介紹了Web3.0的概念，強調這一新階段的網絡技術將如何改變我們的商業模式。他指出，Web3.0不僅僅是技術的革新，更是商業生態系統的重塑。隨著去中心化技術的興起，企業可以更有效地與客戶互動，創造更具透明度和信任度的交易環境。

實體商業的新機遇

APLUS MARKETING COMPANY LIMITED營運總監卓欏根先生隨後分享了如何在實體商業中落地Web3.0的具體策略。他提到，企業可以利用區塊鏈技術來提升供應鏈的透明度，減少中介成本，並透過智能合約自動化交易流程。這些創新不僅能提高效率，還能改善消費者的購物體驗。