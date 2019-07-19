今個夏天戀上沖繩！浮潛睇盡人間美景 玩盡沖繩必睇懶人包

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香港人鍾意去日本旅遊，東京大阪就好多人都去過，大家又有無諗過去沖繩呢? 沖繩有別樹一格嘅琉球文化，又有優美嘅自然景色，適合一家大小去玩! 今次介紹吓沖繩嘅自然景色同文化遺產!

沖繩浮潛攻略

去沖繩當然唔少得觀賞自然景色 ! 沖繩海洋資源豐富，生物多樣性高，海水又清徹，想近距離觀賞海洋生態，就當然要去浮潛! 廢青就算唔識游水，都可以玩浮潛。各位會跟住教練坐船去慶良間島，帶大家觀賞色彩繽紛嘅珊瑚礁!

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海洋博公園

海洋博公園適合一家大小參觀，嗰度有世界第三大的大型水族箱「 黑潮之海」，必定令各位大開眼界! 各位亦係現場觀賞海豚表演，想了解琉球人嘅海人文化亦可以參觀海洋文化館!

古宇利島

古宇利島水淸沙幼，海風將礁石吹拂成一個立體嘅心形，登上觀景台就可以飽覽一切景色! トケイ浜海灘夠曬隠世，適合各位嚟曬下太陽玩下水!

美國村

沖繩曾經被美國政府託管幾十年，自然受美國文化所影響 ! 今次為大家介紹嘅美國村就係最佳例子! 如果大家想係沖繩掃走最型嘅牛仔褲同食到最正嘅漢堡，就一定要去美國村!

萬座毛

沖繩其中一個最重要嘅Landmark梗係萬象毛！ 長年累月嘅海風侵蝕形成如同象頭嘅崖壁，翠綠嘅草原盡在眼前，各位當然去打卡!

萬座毛(KKday截圖)

唔識揸車可以點玩轉沖繩北部? 唔怕! KKday 提供左唔少一日遊嘅選擇，帶大家玩盡成個沖繩!

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