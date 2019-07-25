《 淘寶小資女 》愛運動的小資女注意！平價運動衣物在這！

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近年女性都好流行做瑜伽呢種運動，事關佢不單止可以拉鬆筋骨，而且可以矯正好多日常錯誤嘅姿勢。而小學姐都有去上運動堂，一個星期三堂嘅話，的確唔可以買少運動衫。對於精打細算嘅學妹，出面買一件運動牌子嘅衫都要三四百，買一套分分鐘過千，小學姐自認唔係專業，所以唔使買咁好功能性嘅運動衫，只要面料舒服個款又幾好睇，小學姐都會出手。

大型連鎖店的確係有平嘅運動衫褲購買，但係唔知道有幾多個人試過，精神潔癖嘅小學姐係接受唔到買有人試過而又貼膚嘅衫。我哋呢班小資女，又係時候淘寶出動啦。

1) HUANXI店 (3個藍皇冠)

如果你係健身室入面做運動嘅話，不妨可以睇下呢一間。因為佢有好多種長袖嘅運動衫，大多數都係透氣速乾料，而且仲有埋運動胸圍添。

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運動短袖露腰健身服速乾衣 ￥49 (原價￥98)

呢種短身嘅運動衫，唔單止可以拉長腰部線條，而且又唔會太性感。背面仲要露背，令到背脊唔會太侷促。而且露背得嚟又車多一條帶，防止兩邊膊頭跌膊。想知道詳細尺碼表都可以咁入去條link度睇。

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+ 3 + 2

高強度定型運動內衣 ￥69 (原價￥138)

有冇試過揀啱一件好靚嘅運動top，但係着落去嘅時候先知原來佢又難着又難除。所以當我見到呢件有bra扣喺後面嘅時候，呢個問題已經不成問題，而且背面嘅設計已經值回票價。

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+ 4 + 3 + 2

2) Anne Run (3個金皇冠)

呢間嘅款式會比較多，同埋佢哋經常做減價。而且睇評價已經有好多個人買過，所以信譽良好，好有信心。同埋入面有好多短袖T恤同防走光短褲，適合跑步嘅學妹。呢一間有超詳細嘅尺寸表參考。

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蜜桃提臀健身高腰收腹瑜伽褲 ￥89 (原價￥178)

第一眼令我心心眼嘅就係佢側面可以放電話嘅袋仔。其實依家有好多人都就咁着條legging出街，但係普遍嘅legging都冇位裝電話。佢有好多顏色選擇，重點係佢嘅車線，臀部做咗個愛心車線，功用係可以突顯你嘅蜜桃臀！真係太神奇啦。

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+ 3 + 2

運動短褲防走光假兩件 ￥69 (原價￥138)

一般着短褲嘅時候，一個唔覺意坐得粗魯啲，都好有機會露底。所以呢一款有防走光嘅內襯令小學者感到好安心，而且呢種短褲適合好多唔同種運動着，休閒打波，健身或者瑜伽跑步都冇問題。

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3) 暴走的蘿莉旗艦店 (天貓－4.8分)

而到呢間天貓淘寶店，佢就有好多特別嘅款，如果你唔想再着啲一模一樣，沉悶嘅運動衫，不妨入去睇吓。有好多唔同既設計，種類亦都非常多。但係由於太多人買嘅關係，佢有時都會缺貨冇得買，所以記得快啲落手！＊天貓需要登入之後先見到貨品存貨架。

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背心透氣寬鬆瑜伽罩衫 ￥69 (原價￥129)

呢件背心唔係一件普通嘅跑步背心，而係有小小透視訊，而工字背亦都可以突顯背部蝴蝶骨。布料耐磨耐着，着耐左都唔會好易變形！顏色仲非常清爽添！如果想知道自己着咩碼，按入去都有好詳細嘅圖教你點樣量度。

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+ 3 + 2

緊身高腰彈力速乾運動短褲 ￥59 (原價￥118)

之前上TRX堂既時候，miss大多數都係着呢種超短運動短褲，後來先知呢種運動短褲有咩功用。由於佢既包裹性好，所以會排除任何干擾，從而去專注運動。而且佢亦都可以提高臀部曲線，仲會比着legging更加排汗乾爽！另外仲可以着喺短褲入面防走光。

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+ 8 + 7 + 6

運動髮帶 ￥19.9

另外小推介，建議買個髮帶去上堂，上次小學姐做運動既時候，啲頭髮飛下飛下好難受，後來先知原來漏左個髮帶。買番個做運動既時候都清爽好多！

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+ 3 + 2

4) 奧義旗艦店 (天貓－4.8分)

終極小資女，就係會留喺屋企做運動。而家資訊咁發達，求其上網都可以搵到人教做瑜伽既片，係屋企跟住仲話咁易。但係淘健身器材，由於太重運費又好貴，所以呢種瑜伽專用嘅輔助物就係最好選擇。

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瑜伽磚頭 ￥9.9 (原價￥31.8)

瑜伽磚可以輔助你做好多唔同瑜伽嘅動作，同時亦都有抗壓功能令到你瑜伽嘅時候更輕鬆。入面仲有教好多用瑜伽磚嘅姿勢做參教。

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瑜伽彈力運動阻力帶 ￥9.9 (原價￥99.8)

呢條帶就算你唔係做瑜伽嘅都可以用，主要訓練下本身，可以瘦身同時練翹臀！由於佢係天然橡膠料所以並唔容易斷。另外佢仲有一隻長版，如果短版同長版一齊買嘅話都只係24.9人民幣。

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而家店舖仲要做緊優惠添！

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)