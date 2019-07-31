NIKE.COM 限時優惠 低至55折 兩件以上再85折！

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NIKE.COM 購買2件或以上產品（包括最少一件折扣產品），折扣產品可享額外85折優惠，特選正價產品可參與湊單但不享受額外85折優惠。

小編同大家高呼一下點樣先可以享有至抵優惠，跟住以下步驟：

1. 按此連結進入NIKE.COM，選購各種限時優惠產品！

2. 添加2件或以上產品（必需包括最少一件折扣產品）到購物車

3. 進入「你的購物車」，在「訂單摘要」中輸入優惠碼👉「JULYSALE」👈

3. 再點擊「使用」

訂單摘要(Nike.com截圖)

同大家推介一吓有咩好買啦！趁住𠵱家減價入手都真係幾抵玩。

1. NIKE EPIC REACT FLYKNIT 2 $909 (原價$1,299)

款式: BQ8927-104

小編獨愛白波鞋，呢款簡單之餘都好搶鏡，鞋底有啲顏色，唔怕太單調。而且都有啲厚度，啱晒身材嬌小嘅妹豬～ 同埋呢對係做緊7折。

👉按此購買👈

2. NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT 3 $1,279 (原價$1,599)

款式: AJ6910-100

Flyknit 3 絕對係小編嘅心頭好，8折起跳，鞋底特別之餘成對鞋都好有時尚感，都係嗰句啦客易襯衫丫嘛。

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講多次今次嘅優惠係折上折！下面有今次嘅活動條款，比大家參考一下。

活動條款：

*活動期為2019年7月26日10:00至8月4日

*標有「不適用於7.26-8.4 限時優惠活動」的產品不參加此次活動。

*滿足活動條件的訂單必需包括2件或以上產品，且必需包括最少一件折扣產品。

*本優惠編號的額外85折只適用於折扣產品，特選正價產品可參與湊單但不享受額外85折優惠。

*部分產品不適用於本次活動。

*本次優惠活動不可與其他優惠編號及其他促銷活動同時使用。

*產品數量有限，售完即止。

*此優惠編號購買的活動產品，如需申請退貨，需把該訂單的所有產品全部退回，否則是次退貨將不受理，退款額以實際支付金額為限 (請參考本公司的14日內無條件退貨承諾)。換貨則不受影響。

*如使用有關折扣後，將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用)。

*如需使用優惠編號，同一款式產品不能購買超過3件。

*本活動適用於 NIKE.COM 條款及細則。

*在法例准許的範圍內，如有任何爭議，NIKE Hong Kong Ltd.保留一切最終決定權

(產品資料以官方最新發佈為準)