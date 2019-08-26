【ZALORA限時特價】ZALORA x 香港01獨家優惠 精選波鞋8折！

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今日小編有好嘢益你哋！因為我哋幫大家爭取到ZALORA x 香港01獨家優惠喇！用呢個優惠碼【01SNEAKERS】，即可享有75折！只要埋單時輸入就可以喇！限時由2019年8月19日起至8月31日11:59分，只有約兩個禮拜時間，事不宜遲立即選購貨品喇！

所有ZALORA Sneaker Brands (Adidas, Converse, New Balance, Puma, Reebok, Superga, Under Armour, Vans, AKIII CLASSIC) 都可以用到呢個優惠碼。

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立即睇吓有咩波鞋靚啦！

1. AKIII CLASSIC Ghost-波鞋 原價$499

首先同大家介紹一下AKIII Classic呢個來自韓國嘅牌子，之前曾經搵過EXID﹑GFriend 2大女團代言，仲有韓模宋海娜、Super Junior-M成員Henry及歌手Heize等等。呢對Ghost有少少內增高嘅效果，着咗上去襯條短裙熱褲，分分鐘150都變170咁高！

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2. AKIII CLASSIC WAVE Sneakers 原價$457.9

而呢對WAVEW黑白色，鞋型比較大，感覺類似近排好hit嘅老爹鞋(Dad Shoes)，時尚感十足。雖然鞋型比較大，但係如果身材高挑啲既妹豬着上腳嘅話，可以顯得腳好幼好修長！

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3. New Balance 997H 日常波鞋 原價$899

New Balance一直都係歷久不衰，揀咗三款推介大家，分別係997﹑996同609。997呢款比較日常，白色好易襯衫。小編特別愛呢種米白色嘅波鞋～

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4. New Balance 996 時尚生活波鞋 原價$799

New Balance嘅經典款式996相信都唔使多介紹，casual得嚟上山下海都可以！

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5. New Balance 608 Lifestyle Shoes 原價$563.9

608呢款感覺比較時尚，因為又係老爹鞋style，黑白色再襯少少紅色，效果都好搶眼！後踭位都幾厚，包保唔會着得唔舒服。一樣有內增高，着完起碼高番5cm。

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6. Puma Select Thunder Rive Gauche 波鞋 原價$748.9

Puma呢對鞋真係好出色，小編都準備要入手一對！佢個粉紅色係帶點灰粉紅，唔會好難carry，同時又好sharp好特別！佢嗰幾隻拼色都好襯，真係好靚！

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7. Reebok Dmx Series 1600 波鞋 原價$718.9

Reebok呢對老爹鞋一樣出色，鞋踭睇落都幾厚，一樣可以顯高。呢款鞋襯條黑色legging即刻可以大show長腿，將成條腿嘅比例拉長。黑色貼身牛仔褲一樣可以。

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8. Adidas Originals Stan Smith W波鞋 原價$799

Adidas Stan Smith一直都好受歡迎，今次呢對特別啲，金色logo再襯鞋踭嘅印花，簡單得嚟又唔會太單調！

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好啦女裝鞋介紹咗咁多對，小編都十五十六唔知揀邊對好，全部都係小編嘅心號好啊！！𠵱家再介紹吓男裝鞋啦。

1. New Balance 996 日常波鞋 黑色 原價$899

New Balance經典款996，一樣不必多說啦，屋企一定要有一對！有黑色同灰白色比大家揀。

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2. New Balance 996 日常波鞋 白色 原價$899

小編私心喜歡灰白色多啲，易襯又斯斯文文咁，男仔着都幾charm。

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3. New Balance Arishi V2 運動跑鞋 原價$549

New Balance Arishi V2感覺casual啲同sporty啲，啱晒啲陽光男孩。網面鞋面，好適合跑步或者做gym着。

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4. New Balance 997 Lifestyle 波鞋 原價$850

New Balance997，冇錯又係白色呀。乾乾淨淨襯灰色logo，感覺好休閒舒適，襯條淺色短褲都好啱feel。

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5. Reebok Reebok Classic Leather MU Shoes 原價$599

Reebok呢對係麂皮面，雖則佢話適合跑步着，但小編就覺得出街更合適。中間條帶係藍黃色，同灰白嘅鞋身形成強烈對比，着上腳都幾sharp。

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各位妹豬帥哥揀好心儀波鞋就可以撳右上角嘅購物車icon，埋單時記得輸入優惠碼【01SNEAKERS】，就可以有8折喇！

另外，如果你係ZALORA嘅新客戶，第一張訂單即可享有額外5%Off！限時優惠，萬勿錯過！

如果波鞋睇唔啱，大家可以揀埋衫褲啊，事關ZALORA新品都有75折優惠！埋單時記得輸入優惠碼【25NEW】，就可以有75折喇！不過緊記一張單同時只可以用一個優惠碼！所以如果各位寶貝們想買鞋又買衫的話，可能分番兩張單買就會抵啲喇！

簡單介紹番兩件女裝啦！

1. Something Borrowed 桃心領交叉背喇叭連身晚裝裙 特價再75折後$192.9 (原價$249)

呢條吊帶小黑裙，貌似低調，但係來個性感小露背，行你後面嘅男士們都會即刻忍唔住行快兩步上前昅多你兩吓。超靚嘅交叉背帶，各位妹豬快啲練個背肌即刻仲正！麻煩在着呢啲露背裙冇得帶bra，不過都千祈唔好真空，黐個nude bra搞掂。3個顏色任你揀：粉紅﹑暗紅﹑黑色～

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2. Co-Ord Scrunched Sleeves Open Blazer 75折後$246.8 (原價$329)

今年一路都好興呢類型嘅西裝褸，入面襯白色背心或者T-shirt都得，着起即刻好有時尚感✨ 而且千鳥格低調得嚟近睇都好靚～ 襯埋一樣pattern嘅下身成套着都得！捲起少少袖口，令到成個造型不會太拘謹。小編覺得粉紅色同深灰色都好靚，好難揀呀>< 仲有薄荷綠色揀㗎！鍾意特別啲嘅朋友仔都可以考慮吓。

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(產品資料以官方最新發佈為準)