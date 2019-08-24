Farfetch飾物推介 教你利用配飾Highlight日常穿搭

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Alexander Wang 曾經說過：「任何人都可以打扮的光鮮亮麗，但個人品味流露於日常穿著。」這是毋庸置疑的，即使各大品牌每季推出的單品確實是讓人驚艷，但我們不是模特，也非名媛，偶然穿過亮麗的衣服後還是要回歸到基本的日常穿搭，如何毫不費力地展現自己的品味，是對 fashion 迷的考驗。

飾物，或許就是最貼近日常又能體現品味的一個方向，不但能為造型起到錦上添花的作用，還能加添女人味，塑造個人的穿搭美學。這次小編為你於 Farfetch 挑選了數款適合日常穿搭的飾物，以溫柔的法式金色作主調，讓你遊走於奢華氣場與知性優雅之間，完成低調卻又不沉悶的日常造型。

MARNI chunky white bracelet HK$1,410（原價HK$4700）



意大利時裝品牌 Marni 擅長混搭，風琴包以外，飾物設計亦相當出色，尤其適合都市女性。chunky white bracelet 的褶皺設計錯落有致，雖然未必是 OL 喜歡的輕盈素鏈款式，但白襯金的配色予人一種簡約又摩登的時尚感，走優雅路線或型格路線的 OL 同樣可以一試。

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MARNI pendant necklace HK$1640（原價HK$4100）

Marni 的 pendant necklace 混合了三款設計元素，前端是陶瓷墜飾，中段的環繞式設計彷似扭曲的鐵線，而貼近後頸的部分則是幼素鏈，整體感覺帶有中性的剛強感而又不失女性的柔媚。

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LELE SADOUGHI flower hoop drop earrings HK$1546（原價HK$2209）

Lele Sadoughi 曾任 J. Crew 首位珠寶設計總監，這款耳環用上今年大熱的花卉設計，配色上以五彩紙屑混入大地棕色，擺脫了花卉元素的俗氣，戴上後優雅具女人味之餘亦帶點調皮感，不禁令人想要親近。

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ESHVI Venus ring HK$1048（原價HK$1233）

Eshvi 是 2012 年於倫敦成立的品牌，這款戒指採用環繞式設計，設計簡約，頭尾兩端帶有兩個繞結的小細節，適合低調又富有內涵的女生，配搭出俐落又不失優雅的造型。

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除了以上介紹的幾個品牌，Farfetch 還有 Tory Burch, Chloe, Saint Laurent, Ambush, Jacquemus 等品牌的配飾正在做減價優惠，女生們快點去逛逛吧！



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(產品資料以最新官方發佈為準)