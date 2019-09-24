訂製專屬手機殼! CASETiFY機殼可自訂文字 個性與實用性兼備!

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正所謂人靠衣裝，手機都要及時換上新裝先至跟得上潮流！不過就正如買衫一樣，隨隨便便買真係隨時會撞款撞到暈，而且保護性亦未必夠強。既然捨得買錢買部靚機，當然要好好保護佢啦，所以小編今次就為大家推介一間個性與實用性同時兼備嘅手機殼網店——CASETiFY，即刻睇睇有咩咁特別！

好多人以為CASETiFY係外國公司，但唔講唔知，CASETiFY其實係一間香港本地手機殼網店，亦係第一個可以俾用戶自行上載照片，以及自訂文字設計機殼嘅品牌，亦因係咁而取得好多潮人同明星嘅歡心，就連女星Kylie Jenner、星級大廚Jamie Oliver、球星Messi同Kobe Bryant都係佢地嘅Fans嚟㗎！

（CASETiFY網站截圖）

大家可能會話，cutomize手機殼周圍都有又有咩咁特別呢？當然除咗款式設計夠獨特，保護性亦都係數一數二咁強！手機殼以qitech™嘅雙層緩震材料製成，同時亦都通過咗高度為6.6英尺嘅跌落測試，就算一個唔覺意跣手，都唔會咁易跌爛或跌壞部機！

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霓虹夜光流沙手機殼 (可自訂文字) USD$45起

Pangram Pangram® X CASETiFY系列 (可自訂文字) USD$45起

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BLACK PORTRAITS BY BODIL JANE USD$45起

Rainbow Cheetah by Megan Galante USD$45起

大家最關心嘅相信都係有冇自己型號嘅手機殼，CASETiFY嘅手機殼由iPhone 4去到iPhone 11 Pro，以及大部分Samsung Galaxy嘅型號都有。唔止手機殼，如果大家有用開Apple嘅其他產品，例如Apple Watch、iPad、AirPods 都可以喺CASETiFY搵到相關嘅配件！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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