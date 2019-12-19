Airpods2價錢跌破$1000!買兩部二代仲平過一部Airpods Pro?!

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2019年相信對各位果迷及無線耳機用家嚟講一定係大豐收嘅一年，皆因今年有唔少高質素嘅真無線耳機都一浪接一浪咁推出市面。而要數其中最矚目嘅，必定就係Apple喺半年內兩度推出Airpods。以為新一定勝舊？未必未必，事關舊型號都仲可以靠價錢取勝！如果你一直都想用無線耳機，但又唔捨得花大錢入手，咁𠵱家機會就嚟喇！事關Airpods2𠵱家再度出現大劈價！大家只需要用一部Airpods Pro嘅價錢，就可以買到兩部Airpods 2！

精明嘅你相信都留意得到，自從Airpods Pro推出之後，Airpods 2開始不斷減價，以為早前買已經係最抵？少年你太年輕了，低處未算低，小編最近就幫大家搵到一個極低嘅價錢及入手方法，一部Airpods 2 最平只需$934即可到手！

🔻【劈價Airpods 2入手教學】🔻

Step 1：按連結進入Airpods 2(普通充電盒)或Airpods 2(配備無線充電盒)購買頁面，並將Airpods 2加入購物車

Step 2：結帳時使用優惠碼【PCNSMZDM1219】，即可以HK$934(普通充電盒)或HK$1173將Airpods 2買到手！

至於其他坊間大舖做緊咩價錢？一次過比較埋畀你睇！

值得一提嘅係，Airpods 2啱啱推出時官方價賣緊HK$1299及HK$1599，去到10月Airpods Pro推出，坊間Airpods 2隨即跌價至HK$1003及HKD$1168，到𠵱家更加跌到去HK$934及HK$1173，合指一算，即係推出時嘅72折價錢！！！今次仲唔係入手嘅最佳時機？

睇到呢刻都仲係十五十六，唔知買好唔買好？就等小編呢位Airpods 2真實用家為你指點一下迷津啦，立即撳入下文睇埋用後感受分享兼使用教學！

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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