獨處女生專屬的馬卡龍色系小家電 一個人的浪漫填滿幸福感!

網購攻略 網購攻略

最近小編簡直迷上了特色迷你小家電！迷你小家電愈來愈受歡迎，呢類班嘅家電實用性同顏值愈來愈高，令好多少女們都愛不釋手！小家電唔單止迷你不佔地方，而且設計仲十分人性化，一個電器具備多種功能，應付唔同需要！今日就同大家推介三款必定要入手嘅廚房家電啦💖

1. 小熊全自動多功能電飯煲 券後價¥149起

小熊全自動多功能電飯煲 券後價¥149起

如果一個人住的話，又或者同男友二人同居，呢個電飯煲就剛好可以一應俱全喇！可以選擇2L或3L容量，2L已經足夠一次過煮出6碗飯㗎喇，足夠2-4人用。飯煲內膽利用PEA不粘塗層製造，唔怕癡底，咁就可以煮出粒粒飯芯啦！

而且操作功能簡單，一鍵即可選擇想要嘅煮飯模式。8大功能，煲飯﹑煲湯﹑焗蛋糕﹑整甜品等等都冇問題！放工返到屋企唔夠時間煮飯仲可以利用「預約」功能，前一晚提前預設定自動煲飯功能，咁就可以慳番好多時間喇！

👇撳入下圖即睇多功能電飯煲設計+功能一覽👇

小熊全自動多功能電飯煲 券後價¥149起

2. 小熊燒烤邊爐一體多功能鍋 券後價¥109起

小熊燒烤邊爐一體多功能鍋 券後價¥109起

呢個多功能谷鍋簡直係集所有功能於一身，一邊打邊爐一邊煎牛扒都得！呢個鍋月銷量已經接近2000，超級受歡迎！

「寂寞就如自己一個吃火鍋」？錯晒！有個咁新穎嘅廚具，就算自己一個人無聊想打下邊爐，用呢個鍋都過癮吖，一邊炒吓菜一邊烚吓烚吓，不知幾浪漫！而且唔好睇佢滴滴滴骰骰咁，兩個人一齊撐枱腳都夠用㗎。

👇撳入下圖即睇多功能鍋設計+功能一覽👇

3. TOSHIBA ET-TD7080 迷你復古小焗爐 ¥699

TOSHIBA ET-TD7080 迷你復古小焗爐 ¥699

如果你鍾意偶爾焗吓甜品整吓小食咁，呢個迷你復古小焗爐就啱晒你喇。好多人屋企可能都欠缺一個焗爐，主要原因多數都離不開「空間」嘅問題，但係呢個迷你小焗爐就剛剛好，可以應付基本整吓曲奇﹑焗吓麵包嘅需要，而且唔會佔好多位置！溫度可以控制於0°C至230°C ，用嚟整芝士焗飯都得㗎。

你諗吓，想食熱辣辣嘅麵包時，冇理由用微波爐叮熱佢㗎嘛？又硬又乾又唔鬆脆😭

👇撳入下圖即睇復古小焗爐設計+功能一覽👇

一個人住好寂寞？添置多啲小家電提升你嘅幸福感啦💕 唔好再一個人食杯麵食外賣喇！享受吓一個人煮飯嘅樂趣啦😋

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈



👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈