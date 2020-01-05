新年優惠︱拜年齊齊打機! Switch電量加強版二千有找 Lite版$1198

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踏入2020之後，馬上又要踏入鼠年！新年新開始，每年呢個時係就係為自己，為屋企送舊迎新嘅最好機會，各位又係時候檢視吓有冇咩用殘用舊嘅物品要清走，然後再趁機會入手番一堆新嘅好物！繼聖誕大折日之後，《一網打盡》繼續陪大家過肥年賀新年，再度推出一連串超抵勁減搶購熱賣產品，等大家今個新年有咁豐收得咁豐收！

新年要拜年，加上連繢幾日假期，當然少不了要搵定一堆節目炒熱吓喜慶氣氛，呢啲時候通常長輩們都會打吓麻雀吹吓水，咁後生一輩最好就係圍威喂一齊打吓機喇，想嘻嘻哈哈玩餐飽，最唔少得絕對就係party game喇，不過要玩party game，你首先需要一部遊戲機！

今次《一網打盡》「每週秒殺手」就為大家搵到兩大超抵Deal嘅超人氣爆品 —— Nintendo Switch 電池持續時間加長版及Nintendo Switch Lite！

提提大家，一網打盡於早前就推出過嘅兩大遊戲機優惠，當時一開搶就隨即俾大家秒殺，短時間內全部售罄，若然大家上次搶唔到，唔緊要，今次比上次仲平！大家絕對要把握機會，準時於1月6日，中午12點去一網打盡搶購！

Nintendo Switch 電池持續時間加長版遊戲主機（紅藍色）HK$1999

Switch相信都唔需要太多介紹，基本上可以話係現今最熱最強嘅掌上遊戲機，至今已經推出咗唔少遊戲大作，畀一眾玩家以唔同遊玩方式，包括體感、連線、多人對打進行遊戲，最啱就係派對聚會時同朋友家人一齊玩。而今次呢部Switch係屬於新嘅電池持續時間加長版型號，新版本電池比起上一代長約2至6.5小時，整體續航時間大概提升到約4.5至9.0小時，唔需要吓吓走去充電，玩起嚟就更加投入同盡興啦！

Nintendo Switch Lite (綠色) HK$1180

除咗電池持續時間加長版型號，任天堂同期更推出埋Switch Lite，機身手掣一體嘅輕巧版本，重量大約只有原版嘅七成，熒幕亦都由6.2吋變成5.5吋，體積輕巧好多，方便手提拎出街玩。

🔻Switch網購價格一覽🔻

🔻搶購優惠小撇步🔻

想享有以上秒殺價，記得於1月6日至1月19日以PayPal付款滿HK$686，輸入優惠碼即可再減HK$117！

*優惠碼將於2020年1月6日公佈

*只限首6000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止

*匯率US$1=HK$7.8計算，最終價格以eBay顯示為準

🔻搶購玩法🔻

1. 進入《一網打盡》活動頁面，挑擇你嘅心水貨品。

2. 留低你嘅email，咁到時產品開賣時就會立即通知你！

3. 產品將於1月6日中午12時正式開賣，記得Mark實時間，唔好錯過！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/05)