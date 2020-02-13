防疫用品｜日本樂天市場2月優惠券大放送+消毒用品推薦及購買連結

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自內地新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，市民的衛生防護意識不斷提高，不僅出外會戴上口罩，隨身攜帶消毒濕紙巾、搓手液，同時亦相當注重個人及家居環境清潔。現時坊間口罩供應極度緊張，就連清潔消毒用品均被搶購一空。不少市民轉戰網購，而「日本樂天市場」正是深受港人喜愛的熱門網購平台之一。由即日起至2月21日08:59前，日本樂天市場會放送四款超值優惠券，最高可以享有HK$420折扣，大家不妨在購買防疫用品前先參考以下優惠資訊，幫你節省更多金錢！

日本樂天市場 二月限時活動

活動期間 (香港時間)：2020/2/13 09:00 ~ 2020/2/21 08:59

日本樂天市場二月限時活動：優惠券 讓您省更多！

如何使用優惠券？

Step 1.按此連結前往活動頁面

Step 2. 選擇你要領取的優惠券，優惠券只適用於日本樂天會員。

Step 3. 領券後，於結帳時選取想使用的優惠券，優惠券只適用於符合資格的訂單。

小貼士：以上優惠券適用於日本樂天市場（Rakuten Global Market） 及樂天市場上的店鋪，直郵或轉運的訂單均可使用！

現值抗疫時期，在預防飛沫感染的同時，家居清潔亦不能怠慢，必須要定時清潔及消毒家具、地板、廚房、浴室及其它共用物品，才能有效杜絕病毒細菌的傳播。小編就於日本樂天市場上搜羅了以下仍有存貨的清潔防疫用品，供讀者們參考。

花王滅菌除臭劑HK$ 36.98

適用於衣服、床上用品等布類產口，滅菌、防霉、除異味，三合一功能。成份天然，家裡有小孩或寵物都可安心使用。

滅菌除異味噴霧 1000mlHK$ 210.7

滅菌除異味噴霧 300mlHK$ 104.64

滅菌除異味噴霧 30mlHK$ 41.01

以植物提取物製成的天然消毒劑，集抗菌、除臭、除病毒三大功效於一身。與皮膚相同的弱酸性，對皮膚無害、無刺激，家中有小孩都可無心使用。

+ 5 + 4 + 3

滅菌濕紙巾 (寵物用)HK$ 379.4

寵物專用的滅菌濕紙巾，用於擦拭寵物的手腳，成份安全無刺激，不含酒精和酸性，無人工香料。

除菌非酒精濕紙巾（135枚）HK$ 31.27

無酒精、無香料型濕紙巾，適合嬰幼兒童使用。

花王廚房漂潔液1500mlHK$ 34.76

能夠徹底清除污垢，對於消除砧板、抺布及垃圾埇等上的細菌與臭味特別有效。

排水口滅菌洗滌劑500mlHK$ 219.93

滴數滴原液於水中，然後倒進廚房，浴室等的排水口，不僅可以暢通淤塞渠道、去除異味、頑固污垢，更能殺滅細菌。同樣方法亦可用於清潔馬桶、洗手台、浴缸、磁磚、牆壁、水槽、流理台、家具等等……

PIGEON 奶瓶消毒液HK$ 65.46

奶瓶、奶嘴須浸泡1個小時以上，即可達到殺菌消毒的效果，亦可用於餐具上。

花王專業藥用清潔洗手液700mlHK$ 154.76

具有殺菌、 消毒、 清潔功效。屬於弱酸性洗手液，溫和清潔同時保濕皮膚。

USB紫外線殺菌消毒箱HK$ 769.5

利用紫外線+臭氧可以起到雙重殺菌作用，只需要8分鐘就能高速消毒並且殺滅細菌，聲稱殺菌率達99.99%。可以用於消毒手機、餐具、牙刷、飾物、眼鏡、化妝掃、嬰兒玩具、奶嘴等等…

提提大家，有些商品可能含酒精或不可出境的化學成分，請查詢使用的轉運公司是否接受運送相關商品。若需尋找代購或集運公司購買，詳情可參考本頻道早前發佈的教學文章。

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最後，付款前記得先前往優惠券活動頁面，領取你的優惠券喔！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/13)

（以上圖片來源：日本樂天市場）