【在家抗疫】外賣盒藏細菌？簡易懶人電飯煲食譜合集 輕鬆煮美食!

網購攻略 網購攻略

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）來勢洶洶，每日持續新增確診個案，部分企業開始恢復在家工作或輪班政策，打工仔一日三餐要留在家中自行解決，不少人情願叫外賣，貪圖安全方便，又可以慳一個口罩。不過，別以為叫外賣就十拿九穩，絕對安全，其實外賣都潛藏危機。最衛生又省錢的做法固然是自己動手煮飯仔，但不少打工仔都欠缺煮飯經驗，甚至是「地獄廚神」的級別。編輯就為各位新手們整理了七款超簡易的電飯煲食譜，教你靠一個煲走天涯，100%成功不失手，立即來學學吧！

最近在家時間多了，自然會想動動手親自下廚，但作為一個煮飯新手，想煮出一桌佳餚實在頗為困難。其實，現在網絡發達的年代，只要上網搜尋一下就有大量食譜供你參考，編輯在云云食譜中篩選了以下七款，一星期七天不怕重複菜式。而且，做法非常簡單，只要懂得切切菜、洗洗菜，然後把材料、醬汁通通放進電飯煲內就OK，完全零技巧零技術，懶人們必學！

簡易電飯煲食譜（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

更多簡易電飯煲食譜（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

以上七款食譜，哪一道美食是你的最愛呢？開始大展拳腳前，別忘記先把家裡的大米備好。米飯看似微不足道，但卻有著舉足輕重的作用，決定該頓飯的成與敗。因為，儘管菜式烹調得多色味俱佳，缺了米飯的輔助，就像缺了一角的圓，怎麼都不圓滿。

而作為一個米飯控，日本米（俗稱珍珠米）絕對是不二之選。眾所周之日本米特別好吃，勝在米飯粒粒飽滿分明，口感軟糯又有甜味。環觀眾多品牌當中，最備受米飯控喜愛的的品種就是來自新潟縣的「越光米」，屬日本產米中的「米之王者」。剛煮好的越光米，飯香迫人、光澤漂亮，放進口中咀嚼時，會散發出甘甜與鮮味，Q彈又有勁，軟硬恰到好處，有著百吃不膩的美味，未嚐過的你必需要一試。

編輯推薦日本米：

JA - 日本新潟越光免洗米 2KGHK$155

JA - 日本新潟越光免洗米 2KG HK$155 (Ztore)

JA - 日本新潟越息吹米 2KGHK$99.9

JA - 日本新潟越息吹米 2KG HK$99.9 (Ztore)

正在減肥但又愛吃米飯的你也毋須氣餒，其實現在市面上也許多專門為減肥人士而設的「脫糖電飯煲」，原理是將飯煮到半熟的時候讓水位下降，然後讓蒸格把米湯瀝掉，從而帶走部份糖份。這樣的做法不僅可以攝入更少的葡萄糖，同時又可以享受到吃米飯時的滿足感及飽腹感。

美的脫糖電飯煲4L¥799

+ 5 + 4 + 3

真米家用脫糖電飯煲3L¥399起

+ 6 + 5 + 4

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/02)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！