麵包吐司的N種做法 邪惡芝士拉絲只需5分鐘 懶人早餐簡易食譜推薦

網購攻略 網購攻略

正所謂一日之計在於晨，工作之前當然要吃個滿足飽腹的早餐才能精神奕奕，工作起來也事半功倍。但是很多人早上根本就沒有時間煮早餐，大多數只能「咬個包」便去上班。想省時又想吃個稱心的早餐？麵包料理其實只需5分鐘便好，看看有哪種做法！

麵包料理可以很多變，而且做法都很簡單，材料離不開雞蛋﹑牛奶﹑粟米﹑火腿﹑芝士，或按自己喜好配搭亦可。最常用到白麵包製作，按自己喜好使用麥包或其他麵包亦可。另外若芝士想做到拉絲的效果，記得要用Mozzarella水牛芝士！

👇按圖放大馬上即學3款5分鐘即食懶人麵包早餐食譜👇

+ 4 + 3 + 2

雖然食譜簡單，但是亦需配合實用的廚具才能成事。坊間有不少種類的吐司機可以買到，操作簡單，方便製作三文治或窩夫料理，編輯特意挑選了以下三款功能性及實用程度較高的吐司機作推薦。

#1.小熊三文治早餐機¥109起

小熊是國內有名的家電品牌，專賣各種特色的迷你小家電。這款三文治早餐機的價錢最經濟，功能已經足夠應付日常所需，可配搭兩種烤盤使用，分別可製作飛碟三文治及窩夫。

#2.Toffy三文治早餐機¥269起

Toffy為日本家電品牌，以顏值極高的小家電打出名堂。可配搭三種烤盤使用，包括製作飛碟三文治的三角形烤盤﹑窩夫盤，及方形平盤。Toffy三文治機利用慢烤技術使吐司保持一定水份，不會太乾太硬，口感較好。

#3.BRUNO X SNOOPY 單片三文治機HK$538

BRUNO是日本家電的老品牌，售賣各款多功能廚具。這個是史努比特別版三文治機，此為單片三文治，另有雙片三文治機選擇。這款三文治機主打與史努比聯乘設計，配搭5款史努比圖案的烤盤，可以製作出印有史努比圖案的三文治。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/08)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送嘅獨家優惠碼！