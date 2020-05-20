農村姑娘李子柒坐擁3千萬粉絲 賣廣西螺螄粉 究竟係香辣定酸臭?

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四川知名美食博主李子柒，憑藉拍攝美食製作工藝及中國農村的生活的影片紅遍海外，被視為中國文化輸出。最近她更打造了個人品牌，在淘寶推出廣西特產螺螄粉，訂單竟在一小時內破百萬！螺螄粉到底有甚麼吸引？

李子柒何方神聖？

李子柒穿着中國古裝，在影片記錄了她在農村從播種收割，到下廚吃飯的簡樸生活，濃濃的農耕文化使她的影片受到不少外界關注。

別的美食博主拍下自己逛超市買餸煮飯，但她煮飯卻從播種黃豆、怎麼製作醬油做起，在科技落後的田園耕種﹑使用古樸炊具煮飯。這活生生記錄下中國鄉村的農耕生活，引起了不少城市人的稀奇，更是引人入勝。返璞歸真「無添加」美食影片，讓她成為眾多大陸「網紅」之中的一股清泉。

李子柒的螺螄粉有甚麼特別？

螺螄粉可謂懶人食物，一個包裝裡包含湯料包、辣椒油、酸筍、腐竹、花生等，所有配料均以小包裝分配好，把螺螄粉煮好後，直接把配料加進去即可，十分方便。濃郁湯底及7種豐富配料，一點也不覺得清寡。

李子柒擅於製作具有古典氣息的中國傳統美食，她出品的螺螄粉用心製作，湯底經過8小時的精炖，打造出一碗螺螄粉的精髓。李子柒的螺螄粉利用陳米製作，相比起新米，陳米減少了油性與膠質，口感更彈牙爽滑。

螺螄粉帶有一股酸臭味？

雖說湯底是螺螄粉的靈魂，但其實螺螄粉好吃的原因還有這個令人又愛又恨的酸筍。不少人指螺螄粉奇臭，有人更說簡直不能接受它的酸臭味。一切的「酸臭味」其實來自酸筍，事關這醃製品「又酸又臭」，但其實它卻是串聯所有配料食材味道的關鍵。若你未試過螺螄粉的酸臭味，因酸筍而把螺螄粉拒之千里，那麼你就確實錯過了天下間如此令人吃上癮的美食。

第一次吃螺螄粉的話，建議酸筍的量可以少放，先慢慢適應其濃烈的味道。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/20）

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