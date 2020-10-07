易收納吸力強!馬來西亞品牌A&S汽車+家用無線吸塵機$600內有交易

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市面上吸塵機的款式月月推陳出新，設計及性能日新月異，想選購一部好的吸塵機並不困難。可惜家電界的大牌子如Dyson，一部吸塵機動輒四﹑五千元，並不是一般家庭能負擔得起。若然預算有限，或只追求基本功能的話，市場上還有很多性價比一流的小眾牌子可以選擇，其性能絕對不比一線品牌遜色很多。

這次為大家介紹的牌子是來自馬來西亞的數碼電子品牌A&S，集設計、生產、銷售於一體。A&S的業務遍及東南亞，設計的產品創新，並與韓國，台灣及中國一流的供應商合作，以確保供應鏈中每一個零件的優質品質。

A&S分別有兩款價錢非常親民的吸塵機值得推薦，而且體積輕巧易於收納，更可當作汽車專用的吸塵機使用。

A&S H100 無線吸塵機，配有10,000Pa的強大吸力，清潔力十足，能輕易清除頑固的灰塵和碎屑。

配有HEPA過濾器系統，可迫使空氣通過細網，以捕捉灰塵顆粒和微小的碎屑，令清潔工作更徹底。

與常規真空吸塵器相比，BLDC變頻馬達吸力更大，噪音更低，並且使用壽命更長。 BLDC變頻馬達的設計為圓形，因此特別容易進入狹窄罅隙等地方，非常適合清潔電腦鍵盤以及正常尺寸的吸塵器頭無法接觸到的角落和縫隙。隨吸塵機附送兩款吸頭，適合應用於不同場景。

A&S H100 吸塵機體積輕巧纖幼，長度只有約47cm，因此尤其適合用於汽車的室內清潔，打理車廂內座位及駕駛儀器等縫隙。纖細輕巧的外形設計更能方便將吸塵機收納於汽車後尾箱內。

A&S H200 無線吸塵機則較H100更為大吸力，吸力範圍從低速6800Pa到高速12000Pa，並可在五個小時內完成充電。能透過強大的電機將轉速範圍從50,000到70,000 rpm的灰塵吸走。

A&S H200 無線吸塵機配有沙發刷，地板刷和扁平噴嘴配件，以確保滿足不同的清潔需求。

低速使用時可以持續整整30分鐘的吸塵時間，高速使用則可進行10至20分鐘的強力吸塵。

與Ｈ100最大的分別在於H200可以換上長手柄配件，可作為直立式的手機吸塵機使用，因此更為適合於家居清潔。

兩款吸塵機性能大致相同，價錢均在HK$700內便有交易，外形設計款式新穎，基本功能齊全，以這個價錢來說確實是非常經濟，性價比十足。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/07)