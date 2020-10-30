【相機減價】Canon EOS M6勁減$2899送鏡頭 新手最佳入門相機推薦

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香港人熱愛旅遊的程度絕對不容小覷，儘管受到疫情影響而無法外遊，但香港亦有許多美麗的地方值得去我們探索。旅程期間，不論是拍攝照片或紀錄影片，以影像來記下所見所聞都是把點滴回憶永久保存下來的最佳辦法。

隨著科技突飛猛進，許多智能手機的畫質已來到可以接受的程度，也有許多濾鏡加工的APP，更多玩法。即使如此，始終也無法與專業的相機完全抗衡，畢竟相機在感光元件大小、發色、畫素、光圈值等性能上都遠超一般智能手機。加上現時相機越出越細，搭載功能又多元化，像是Wi-Fi連接、可翻轉液晶螢幕等等，通通都使用家在操作時更加方便！

相機市場上的產品五花八門，相機規格百百種，要在芸芸產品中選出心頭好並非易事，尢其是剛入門的攝影新手，光是研究相機的性能可能已經看得一頭霧水，根本無從入手。與其拘泥於相機的規格，例不如選擇一款性能「夠用」，既可拍攝靜態的人像風景，又能應付動態的Vlog短片，最重要是容易操作和攜帶的款式。除非你正打算將攝影作為一種興趣或職業來發展，否則選擇一些過於專業又昂貴的相機，當中配備的複雜功能你甚至可能永遠也不會用得上。

以下為攝影新手們推薦合適的入門相機款式，價錢方面也滿足了預算不多的朋友，有意入手相機的話不妨可趁網購平台《一網打盡》優惠期間低價入手，屆時售價將會是官方售價的67折。

性價比入門之選：Canon EOS M6 Kit EF-M 15-45mm IS STM 相機連鏡頭套裝

Canon EOS M6是非常深受Blogger和影音工作者喜愛的款式之一，它比起單反相機體積更細小，重量更輕巧。儘管機身小巧，卻擁有高畫質細緻影像技術及強大的拍攝規格，最值得一提的是，它隨機更附送EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 鏡頭，性價比可謂十分之高。

隨機附送EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM 鏡頭

此機除了適合想要四處旅拍的人，也適合未來想要進一步鑽研攝影的愛好者，即使日後想要考慮升級相機，也可隨時更換鏡頭，屬於「進可攻，退可守」的款式，特別推薦給初入門的攝影新手。

可更換鏡頭設計

以下將會詳細介紹其重點功能和特色：

• 對焦更快、穩、準

Canon EOS M6集EOS系統的眾多優秀技術於一身，配備高速「雙像素CMOS自動對焦」（DAF）技術，大幅提升自動對焦速度及追蹤對焦能力。並且，擁有寬廣的自動對焦區域，對焦範圍覆蓋率高達80%畫面，使用家拍攝時的構圖彈性更大。同時，DAF技術亦適用於所有短片格式，對於移動中的主體，也可實現準確的追蹤對焦效果，時刻清楚捕捉任何一個一瞬即逝的畫面！

配備高速「雙像素CMOS自動對焦」（DAF）技術

• 高畫質表現

採用APS-C 尺寸 CMOS 影像感測器及DIGIC 7數位影像處理器，達到2,420萬像素，帶來更高速靈敏的對焦表現，以及更精緻的影像畫質。即使是在光線不足的環境，它仍可準確對焦低反差或顏色相近的物件。另外，相機也提供超高速1秒起動，支援最高每秒7張自動對焦的連續拍攝，高達ISO 2560感光度範圍，實現以高畫質影像捕捉每個動態、靜態畫面，滿足不同人的拍攝需求。

採用APS-C 尺寸 CMOS 影像感測器及DIGIC 7數位影像處理器，達到2,420萬像素

• 支援全手動曝光高清短片拍攝

EOS M6支援全手動曝光FHD（1920 x 1080）EOS Movie短片拍攝，揉合鏡頭與機身的防震技術，即使是要手持相機邊走邊拍，亦不會出現晃動情況，進一步提升畫面的穩定性。對於經常拍片紀錄日常生活、兒童動態、寵物動態、運動、旅遊等題材的用家，EOS M6的而且確值得考慮。

• 輕巧機身 提升拍攝靈活性

EOS M6具備小巧且輕量的設計，淨機身重量只有343克，比起單反相機更加輕便易攜，女士也可以無負擔感地攜帶出門。機身輕巧之餘，也容易操作，全因機身上設有多個功能轉盤，及3吋104萬點多角度電容觸控式螢幕，玩家可以快速地調整拍攝設定，更好掌握。螢幕還可以向上翻約180°及向下翻約45°，自拍時更方便。

小巧且輕量的設計 淨機身重量只有343克

• 內建Wi-Fi/NFC/藍牙無線連接

提供多項無線連接方式，用家可以使用Wi-Fi/NFC6無線連接，透過Canon Camera Connect手機應用程式，於智能手機上實時遙控拍攝及翻看拍攝效果，兼且可自動傳輸照片至智能手機，方便用家快速將已拍攝的照片透過手機分享到社交平台。

Canon EOS M6 Kit 劈價優惠

網購平台《一網打盡》為大家推出 Canon EOS M6 Kit 劈價優惠，價錢將由 $4,280 減至 $2,899，節省下將近千四元！購買更可享有免運費直送服務，毋須另付運費！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/30）

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