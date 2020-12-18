保暖│冬天熱賣保暖家電有哪些？比多穿衣服更有效 踼走手腳冰涼！

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來到十二月中旬，終於感受到冬天正式來臨了。天文台亦於前晚（16日）發出本港今年入冬以來首個寒冷天氣警告，大部分地區氣溫更下降至12度或以下。如此寒冷的天氣使人容易感到無力和疲乏，早上不願從被窩裡起來，下午睡意又突然來襲。尤其是近來需要在家工作的上班族們，變得懶散之餘工作效率亦隨之驟降。好不容易應付完一天工作，就連晚上洗澡都成為了一項意志力的考驗，每次穿脫衣服的速度彷彿在上演「生死時速」，與時間競賽似的。

難道冬天真的會使人變懶？想要冬天洗澡一樣舒適自在？那麼又有什麼禦寒保暖的好辦法呢？接下來馬上盤點三款冬天家中必備的禦寒保暖家電，讓你渡過暖笠笠的冬天。

【冬天必買保暖家電一：暖風機】

寒流來到，就算窩在家裡關上門窗也沒辦法完全抵擋寒氣，姑置勿論日間的工作效率，晚間亦會冷得睡不著覺。這時候如果有一部暖風機，不但能幫助房間維持於適當溫度，也不用擔心因為天氣冷而引起身體不適，影響工作效率和睡眠品質。

3秒即熱，冬日維持房間溫暖必備 —SEZZEb 小型冷暖陶瓷暖風機

由日本著名家電品牌SEZZE最新設計的小型冷暖陶瓷暖風機，特別適合家裡面積不大的小家庭。小小一部，體積輕巧，一來方便收納不佔地方，二來方便隨時移動，不管是要放在廚房、睡房、辦公室內使用也相當便利。

經日本團隊細心設計，內部採用PTC陶瓷發熱片迅速升溫，受熱更均勻，加上特大方形出風口及高達80%的有效發熱面積，開機短短3秒即可感受到熱力，迅速溫暖房間。具備冷熱兩種調節可選，冷熱兩用，環保節能，任何季節都可以締造出最舒適恰當的環境。

至於至關重要的安全性方面，它是利用陶瓷加熱片發熱後將熱風吹出，配合耐熱外殼，比起傳統暖風機更加安全。而且，連續使用５小時後就會自動斷電，當機身傾倒時亦會自動斷電，能夠大大避免電線走火，或持續發熱引起易燃物起火的狀況發生，可以說是維護居家安全的必要功能，不容輕視。

【冬天必買保暖家電二：暖腳器】



冬天腳底長期冰冷？即使穿上厚襪也無補於事？其實腳部屬身體當中較為容易受寒的部位，中醫角度更認為腳部是人體的第二心臟，一但受寒，百病便會乘虛而入，因此冬天足部取暖尤為重要。假如想要改善腳底冰冷問題，保護雙足免受風寒，那麼不妨考慮入手一部暖腳器。

冬日禦寒，由腳暖起：Beurer 暖腳器 FW20

Beurer 暖腳器配備有德國三重電熱安全防護系統BSS，約90分鐘後自動關閉，安全性高。加上提供快速加熱，還有3個溫度設定控制，可按需要隨意設定最舒適的溫度。日常用來暖腳不怕冷，睡前暖腳可舒緩疲勞和促進腳部血液循環，驅走寒氣後自然更容易入睡。

【冬天必買保暖家電三：浴室寶】

踏入寒風刺骨的冬天，即使是體魄力壯的年青人，冬天洗澡都屬挑戰，更何況是經不起著涼的老人和小孩呢？所以現時不少家庭都會在浴室裡加裝浴室暖風機（浴室寶），其供暖功能就如雪中送炭般一樣，讓冬天的浴室也溫暖得儼如溫室，洗澡時能感受到從頭到腳的溫暖。對於有老有幼的家庭來說，稱得上是冬天不可或缺的禦寒裝備。

市面上的浴室寶款式有許多，大致上可以安裝方式來區分，而天花式、窗口式和掛牆式安裝前要考慮的問題不少，既要確保浴室有足夠空間，還要另駁風管到出口，有的功率較高的浴室寶，安裝前需重新鋪設電源線，以防冬天使用時跳掣。買機時心裡更要有數，畢竟不少浴室寶售價不包括安裝費，而另請師傅安裝費用甚至可高達逾千元。

因此，移動式浴室寶似乎就是時下最方便快捷的主流之選，不但省卻以上繁瑣的事前準備功夫，又毋須另外再花錢請師傅安裝，難怪現今不少人都選擇改用移動浴室寶。

讓冬天浴室溫暖得儼如溫室：德國寶移動浴室寶 HTW-220

德國寶移動浴室寶HTW-320為上一代暢銷熱賣的HTW-220升級版本，經過重新改良和優化，採用全新升級機件內膽，外型方面更一口氣添加了兩款令人心動的新顏色。

移動浴室寶HTW-320秉承上代的優秀設計，過人之處同樣在於易裝易拆，可以隨心移動，不受空間和面積限制，任何大小的浴室都用得到。總共有掛鈎、掛牆、座檯三種安裝方式任意選擇，這樣一來解決了浴室空間不足的窘境，二來毋須另外花錢聘請師傅安裝，三來可以按照需要隨時拆下移動，讓它不在侷限於浴室內使用。插上電源後，不論是嬰兒房、客廳、辦公室等各處皆可使用，實行「去到邊，暖到邊」。

1. 掛鈎安裝：使用專用配件可輕鬆掛於毛巾架上，易裝易拆，靈活便捷。 2. 掛牆安裝：配備可拆式金屬架，晾掛烘毛巾或小衣物，有效防霉，減少異味和細菌。 3. 座檯使用：兩段暖風模式配合吹風功能，有效製暖及促進室內空氣循環。特設腳架和防滑腳墊，方便座檯放置。

相比只提供暖風功能的浴室寶，這款浴室寶就足足具備三項風速模式可選，包括「高擋暖風」、「低擋暖風」及「獨立涼風」，一年四季皆適用，用家可以根據當下氣溫去調節最適合的風速模式，可謂相當貼心。

隨機附送可拆式的金屬支架，方便用來晾掛烘乾毛巾或小衣物，為衣物帶來防霉丶減異味丶減細菌的有效作用。

採用PTC陶瓷發熱元件，發熱功率達2,000瓦特，能夠高效快速製暖之餘，配合低風環保模式使用，還可以優化能源使用，以最少的電力達至所需的溫度。相對其它使用石英管或金屬發熱元件的浴室寶，它不但能減少金錢開支，亦較省電和環保。

具備三重安全保護裝置，包括優質耐熱阻燃材料、IP23防塵防水保護級別、過熱自動斷電功能，使送暖的同時也確保安全。加上設有四檔定時功能，可以自行設置開機時間，分別為1小時、2小時、4小時、8小時或無定時循環，到時後便會自動關機，使用時更安心和方便。

附送可拆式金屬架、無線遙控器、專用掛鉤配件、專用掛牆配件。

總括而言，德國寶移動浴室寶HTW-320用途十分廣泛，除了供暖以外，更集涼風、乾衣、去味多種功能於一身。加上易裝易拆的特點，能夠應用於浴室、睡房、客廳、辦公室等不同地方，相當方便實用。然而價錢只售$778（原價$1,180），比起坊間不少浴室寶經濟實惠得多，就CP值來論，確實超值。

至於與上一代的HTW-220比較，兩者除了機件內膽與顏色的差別，功能大致相同，一樣提供三種安裝方式，易裝易拆。而價錢方面，HTW-220售價更加便宜，只需$668。當然如果不差一百元的預算，還是可以優先考慮機件經改良過的升級版HTW-320。

高CP值平價之選：德國寶 移動浴室寶 HTW-220

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/18）

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