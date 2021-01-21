入廚貼士｜平靚正智能廚房家電推薦　$299電飯煲有齊8種煮食模式

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-01-21 18:00

受新型冠狀病毒疫情影響，在家用餐已經成為普遍香港人的新生活常態。比起餐餐吃高油高脂高鹽的餐廳外賣，自己烹調一日三餐當然是更安全和健康的選擇。然而，在家煮食不光是考驗廚藝，從採購食材、備菜、下廚，到清潔收拾完畢，需要花費的時間與精力可不少。尤其是全職主婦們，平日不但要照顧一家大小的飲食需求，還要操持各項大小家務，一整天幾乎沒有休息。

所謂「工欲善其事，必先利其器」，想要用更少的時間做出更多變的料理，那麼選擇方便又好用的廚房電器就尤為重要了。今時今日的廚房家電也在走向智能化、高科技化，不但能夠大大簡化烹調流程，助您善用時間，增加生活情趣；而且單一電器已經具備多種功能，減省鍋具、電器數量之餘，也可以令料理做出更多變化，錦上添花。

談到智能多功能廚房家電，大家可能都會覺得所費不貲。但其實市面上不乏價格平實又功能齊全的選擇，只要懂得精挑細選，絕對可以找到更高CP值的商品。下文將奉上四款$500以下的醒目廚房家電推薦，讓您在下廚時事半功倍，輕輕鬆鬆端出健康美味佳餚。

HOME@dd - 智能多功能球釜電飯煲 (3L)$299（原價$599）

電飯煲可以說是廚房裡面最常用的電器了，畢竟米飯是大多數人的常吃主食之一，幾乎每頓飯都會用上電飯煲來煮飯。而擁有一台好的電飯煲不僅可以煮出非常美味的米飯，而且還可以製作不同料理，實行一機多用。

「HOME@dd 智能多功能球釜電飯煲」提供多達8種智能煮食模式，包括煮飯、煲粥、煲湯、煲仔飯、BB粥、蛋糕、乳酪、保溫，通通都可以一鍋包辦。

隨機更附送將鍋內空間分隔的蒸盤，方便在煮飯時同時蒸煮另一道料理，讓你不用再守在爐前顧火，省下麻煩的料理步驟與時間，帶來便利的煮食體驗。

此電飯煲以不鏽鋼腰身外殼設計，簡約時尚，加上手提式設計，方便從廚房移動到客廳。內裡擁有3L大容量，可以煮6杯米，應付一家大小的胃口不成問題。

並且採用了導熱快、有效率的加厚鋁合金球釜內膽，使米飯受熱更均勻，能夠保持每粒米飯的完整性，米飯口感亦更飽滿Q彈。

至於清潔保養方面，因為用上了防黏易潔塗層和可拆式的內蓋，所以亦非常容易清洗。

而最值得一讚的是，它還有貼心的預約功能，只要提前放入食材並調節預約時間（0.5 - 24小時），電飯煲便會在預定的時間裡開始工作，當煮食完成後就會自動進入保溫模式，最長可保溫24小時。假如在上班出門前放入洗好的米並按下按鍵，回家後就可以立即品嚐到一鍋香噴噴的美味白飯。當然，你還可以預約煲粥、煲湯等不同料理，對於忙碌的現代人來說，這絕對是不可或缺的重點功能。

雖然目前主打多功能的電飯煲選擇多不勝數，但價錢只需$299（原價$599）的「HOME@dd 智能多功能球釜電飯煲」功能一應俱全，實屬高CP值之選，的且而確值得列入考慮。

HOME@dd® 智能觸控不鏽鋼電陶爐 (超薄簡約型)$368（原價$398）

每逢冬天或是過年做節時，總要來上一鍋熱騰騰的火鍋才算應景，這時候不少家庭都會習慣性地使用電磁爐。 但隨著近年來電陶爐的興起，電磁爐亦逐漸被比下去。而今次推薦的「HOME@dd® 智能觸控不鏽鋼電陶爐」不但適合「打邊爐」，它還能夠勝任蒸、煮、燉等料理，甚至還可以用來煲湯、炒菜、煎肉、燒烤，用它來取代明火煮食可以說是綽綽有餘。

之所以可以做到多功能煮食，全因這款電陶爐採用了先進紅外線加熱技術，加熱迅速均勻，令煮食過程變得更快捷。而且不像電磁爐一樣必須配合特定的鍋具，基本上無論是是陶瓷、玻璃、鋁壺、砂鍋等任何耐高溫平底鍋都可以使用。

擁有2,200W特大功率，炒餸火力絕對夠大，炒出來的餸菜與煤氣煮食爐沒分別，不用擔心會「鑊氣」不足。而煮食的過程更加無令人討厭的油煙及廢氣，能夠保持廚房環境清潔之餘，同時亦相較明火煮食來得更安全、健康和環保。

採用智能輕觸式感應操作，設有時間及溫度控制，4位數碼顯示，火力大小及剩餘定時時間通通一目瞭然，可以省卻「睇火」的麻煩，的確是現代家庭的廚房好幫手。

電陶爐除了擁有優秀的烹調功能以外，還有一系列的安全機制來輔助，例如當爐內過熱、超壓、低壓或無操作2小時便會自動關機保護、當爐面超溫時會自動調低功率保護、關機後風扇延時散熱保護、以及防止兒童誤觸的童鎖設計等等，都是非常實用且安全的功能。更重要的是，電陶爐沒有輻射，在料理時也能夠更加放心，相反電磁爐則會產生電磁輻射，家中如有小朋友、孕婦就應慎用電磁爐了。

HOME@dd® 智能便攜即熱式飲水機(連專用水箱)$499（原價$568）

檸檬水、花茶、果茶、咖啡？哪一款飲料是你的最愛呢？如果想在用餐時搭配一杯飲料，這款「HOME@dd® 智能便攜即熱式飲水機」就大派用場了。即熱式飲水機顧名思義就是毋需預先預熱或保溫，配置專用水箱，只要簡單一個步驟，輕輕按下按鍵，約5秒便會出新鮮熱水。

搭配智能5段水溫選擇 （室溫/45℃/60℃/80℃/100℃），滿足不同需要。除了用來製作飲料之外，也可以用來沖杯麵，相當方便快捷。另外，如果家中有初生嬰兒，泡奶水溫更加要精準，而即熱式飲水機可以精準地調較水溫，特別適合用來沖奶。

在香港寸金尺土的情況下，這款即熱式飲水機就非常適合大部份蝸居家庭了。它機身輕巧不佔地方，易於收納。加上便携式設計，不止可以家用，還可以應用於旅行出差，避免使用酒店骯髒的電熱水壼，又或者放在辦公室內作為私人飲水機使用，安全又衛生。

提供三重安全保護，包括缺水提示及停止加熱、乾燒或過熱自動斷電。另外還有智能安全童鎖、排空餘水功能、記憶功能，功能可謂非常完善。

HOME@dd® 不鏽鋼快速電熱水壺 (1.8L-保溫型)$268（原價$298）

若然覺得以上的即熱式飲水機水量不足，那麼這款擁有1.8L大容量的「HOME@dd® 不鏽鋼快速電熱水壺」就更加適合多人家庭了。電熱水壺操作更是簡單， 一按式操作，只需約5-6分鐘就可以快速完成煲水，水滾後自動跳掣，省時節能。當水開之後還可以鬆開電線的束縛，端起來就能拿走，用來冲一兩杯咖啡、泡一小壼茶，甚至是沖杯麵都很方便。

加上食品級304全不鏽鋼鋼設計，燒出來的熱水健康無異味，使用壽命及保溫能力都比其它材質優秀得多。當然，這款電熱水壼亦有提供保溫功能，保溫約在50-70度，不會翻煲水，並且具保溫指示燈功能，讓你時刻都能享用暖水。

同樣具備三重安全保護，包括優質溫控器，乾燒、水滾及過熱自動斷電，以及手柄和壺身均防燙手設計，用得放心。

擁有以上這些廚房家電就能讓你在烹飪過程行雲流水，彈指間完成道道佳餚飲料，下廚更輕鬆省心！

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/21）

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