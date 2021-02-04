入廚貼士｜日本爆紅4大懶人煮食神器推薦 輕鬆煮飯煲湯蒸餸整豆漿

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-04 18:00

結束一天辛勞的工作後，回到家能夠吃上熱飯熱菜，再來一碗暖暖的湯，那該有多麼幸褔呢。不過幻想總是美好的，事實上對於忙碌的現代人而言，往往都面臨著兩大世紀難題，那就是沒有時間和沒有廚藝。每次下廚時都手忙腳亂，事後還要清理一大堆使用過的鍋具和廚具，需要花費的時間和精力可不少。難道真的要餐餐吃高油、高脂、高鹽的外賣嗎？

其實想以最輕鬆快捷的方式做好一頓飯並不是沒有可能，事關今時今日的廚房家電已經走向智能化、高科技化，多功能廚具更是應運而生，憑藉一物多用的特點，幾乎滿足了時下現代人的種種需求。不但可以省減添置各種鍋具的麻煩，為廚房騰出空間；而且運用單一電器就能做出不同食物和飲品，讓烹飪之後的整理也變得愜意起來，清洗和收納都相當方便。

BRUNO 多功能電熱鍋

提到多功能廚具，相信不少人都會馬上聯想到來自日本的知名廚具品牌 —— BRUNO，BRUNO 將「多變」與「樂趣」兩大概念貫穿旗下所有產品之中，強調功能、時尚、便捷和美感面面俱到，讓廚房電器美得宛如生活精品一樣，加上方便又實用的功能，得到許多年輕人和家庭主婦的青睞。

下文立即來盤點 BRUNO 四大值得入手的廚房家電，不論是料理新手或達人，有了它們便可以輕鬆做出一道又一道的美味佳餚。

一鍋搞定一日三餐，現代人的煮食神器：BRUNO 多功能電熱鍋$ 998

BRUNO 多功能電熱鍋自推出至今，依然是市場上炙手可熱的廚房家電，不僅在日本熱銷 100 萬台，在台灣、香港多地更是一炮而紅。它有別於傳統黑漆漆的鍋具，有非常多種色彩亮麗的顏色選擇，加上時尚復古的外型，讓它在千篇一律的鍋具之中突圍而出，成為餐桌上最備受矚目的電器精品。

BRUNO 多功能電熱鍋

外型討好之外，體積也相當迷你，實際尺寸只有 A4 紙大小，即使擺放在狹小的廚房也不佔空間，尤其適合單身、兩口子、小型家庭使用。

BRUNO 多功能電熱鍋

BRUNO 多功能電熱鍋之所以如此受歡迎，不光是擁有一副好看的皮囊而己，它還足以應付各種烹飪需求。擁有 1200w 大火力，可以因應不同菜色而調校至不同火力，溫度範圍由保溫（65°C）至高溫煎烤（250°C），讓火候盡在掌握之中，大大降低下廚失敗的機率。加上網絡上有數之不盡的食譜分享，根本不用擔心買回家後不知如何操作。

BRUNO 多功能電熱鍋

只要簡單的更換底盤就能煮出過百款佳餚，不管是「煎、烤、燉、煮、蒸、悶」樣樣精通，甚至連燒烤、鐵板燒、火鍋、章魚燒、熬湯等亦不在話下，幾乎任何菜色、一日三餐通通都可以一鍋包辦，可以說是「無所不能」。即使是要烹煮多道料理，也能一道接一道地輕鬆完成，事後也毋須清洗一大堆使用過的鍋具、廚具。

BRUNO 多功能電熱鍋

隨機附贈兩個具備易潔塗層的「平底烤盤」和「章魚燒烤盤」，烤盤傳熱快且不易燒焦、黏底，清洗起來非常方便。另外也可以購入其它專用料理底盤，譬如是「陶瓷深鍋、坑紋烤盤、雙層蒸隔」等，讓料理有更多發揮空間和變化。

透過插電使用，毋須明火，換言之烹飪不再侷限於廚房範圍之內，你還可以把它搬到餐桌上，與家人一同動手製作料理，一同圍在熱氣騰騰的鍋前聚餐，或者用來招待客人吃火鍋、燒烤也相當合適不過，逢年過節必定大派用場。

▼ 五色可選 ▼

派對聚餐必不可少：BRUNO 加大版多功能電熱鍋 酒紅色$ 1,498

如果說上面這款多功能電熱鍋比較適合單身、兩口子、小型家庭使用，那麼接下來推薦的這款就更加適合多人家庭、派對聚餐時使用了。

BRUNO 加大版多功能電熱鍋 酒紅色

今年冬天，BRUNO 推出全新限定酒紅色多功能電熱鍋，加大版（Grande Size Hot Plate）體積，尺寸約 A3 大小，使用與收藏均靈活方便。無論是日常的料理菜式，或是廣邀好友的美食派對，都屬活躍於餐桌上的煮食神器，適合 4 - 5 人同時享用。

BRUNO 加大版多功能電熱鍋 酒紅色

同樣可以替換不同烤盤，隨機附有「平面烤盤」，及可以同時製作 35 顆丸子食品的「章魚小丸子烤盤」。當然，你還可以另外加配單售的「坑紋烤盤」及「鴛鴦陶瓷深鍋」，以變化出更多豐富料理。

BRUNO 加大版多功能電熱鍋 酒紅色

至於火力方面，香港版火力更特別提升至1400w，用來煮食更加方便快捷；溫度調節範圍同樣由保溫～250°C，且設有自動衡溫，可以應付不同食材的煮食需求。配合超長的1.8 米可移取式電源線，不管是在廚房，抑或搬到飯廳使用都不成問題。

BRUNO 加大版多功能電熱鍋 酒紅色

一按即出熱水，溫度自由選擇：BRUNO 即熱飲水機$ 998

BRUNO 即熱飲水機

現代人習慣快節奏的生活，任何事情都追求快和方便，所以近來年即飲熱水機在市場上亦漸漸流行起來。它的出現可以說是完美地滿足了現代人的需求，從常溫水煮成熱水，整個過程迅速得幾乎毋須等待。加上坊間向來都有傳聞飲用翻煲水會致癌、會出現金屬異味，甚至隔夜水會有菌，令不少注重衛生和健康的人士都從使用電熱水煲改為即熱飲水機。

BRUNO 即熱飲水機最大優勢不外乎是即用即熱，採用 2200W 高功率特快加熱，配合2.5L分離式特大儲水箱，只要在水箱中添加直飲水或純凈水後，輕輕一按，3 秒內即出熱水，讓你口渴想喝水時不用再等，毋須耗額外時間去煲水。

加熱迅速之餘，同時還可自由調節溫度，包括常溫、50°C、80°C、90°C、100°C五種溫控可選。如果家裡有嬰幼兒，那麼即熱飲水機的發揮空間就更加大了，因為以後沖泡奶粉都不用再一遍遍試水溫，只要使用即熱飲水機就能夠直接斟出50°C暖水，相當方便。除此以外，不論是日常飲用、調製咖啡、泡茶、煮杯麵都是一樣道理，通通一機辦妥。

BRUNO 即熱飲水機

簡潔纖巧的外型，配合粉紅和純白兩色選擇，無論放在家中，抑或在辦公室成為你的專屬飲水機，同樣安心又開心。

自製豆漿、濃湯、沙冰、果汁皆 OK 的多功能大師：Bruno 多功能熱湯豆漿機$ 698

Bruno 多功能熱湯豆漿機

冬天天氣寒冷，早上起床後喝上一杯熱騰騰的豆漿，的確暖心又暖胃。豆漿是不少人喜愛的飲品，而除了到超市或便利店購買現成商品之外，假如擁有一台豆漿機，那麼以後在家都可以製作新鮮香濃豆漿，方便之餘更能夠確保豆漿沒有任何添加物，能夠最大程度地保留大豆的營養成分，尤其適合注重健康養生的人士。

以往的豆漿機往往只有單一的豆漿調理功能，而Bruno的多功能熱湯豆漿機，不止可以調理豆漿，還可以製作出多款健康食品。它提供4 種電腦程式選擇，包括適合製作各類豆漿飲品的「煮沸＋攪拌功能」、加熱各類湯品的「煮沸功能」、做磨菇湯，南瓜湯，芝麻糊，合桃露等濃湯的「煮沸＋攪拌功能」及製作果汁，代餐，沙冰，奶昔的「攪拌功能」。冷熱食品均可製作，一年四季都相當實用。

採用耐用刀片配合 DC 靜音摩打，每分鐘高達17,000轉，並且備有玻璃頂蓋視窗，能輕鬆觀察食品製作進度，過程全自動免煩惱，只要發揮創意即可製作多款美食。每次可製作 350ml 容量，足夠 1 至 2 人享用。

Bruno 多功能熱湯豆漿機

頂蓋附設安全設計，只有緊扣及對準標識才能啟動電源，如此考慮周到的安全設計更令人倍感安心。

Bruno 多功能熱湯豆漿機

* 如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

圖片來源：BRUNO - Hong Kong

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/04）

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