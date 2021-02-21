海鮮外賣｜$395海鮮盒送上門　即開即食免煮免洗　龍蝦蟹腳樣樣齊

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-21 18:00

疫情陰霾之下，即使已經恢復晚市堂食，仍然有不少市民對外出用餐有所卻步，寧願在家煮食。之不過，天天吃住家飯難免會有厭倦的時候，畢竟抗疫同時也離不開美食。而隨著近年網購風氣之盛行，坊間的外賣服務亦越來越多元化，想要吃盡人間美味，根本不用大費周章出門排隊光顧餐廳，如今只要拿出手機，動動手指上網下單，就可以安在家中盡情大快朵頤。

就譬如是下文推介的這間網店，不但提供預先處理好，開箱即食的海鮮盒，另外還有多款美食套餐任君選擇，價錢亦比市面上不少餐廳划算得多，既適合單身一人獨食，也適合與愛侶在家共晉浪漫晚餐，或者約上三五知己一邊碰杯暢聊，一邊享受美食帶來的歡樂也屬不錯的體驗。事不宜遲，立即來看看質素如何。

開箱即食海鮮全盒 免煮免洗超方便：Foodiehero「英雄海鮮盒」$395

Foodiehero 提供多款滋味英雄盒，當中人氣最高的莫過於是男女老少都愛吃的「英雄海鮮盒」，海鮮品種相當豐富，一盒$395有齊10款時令海鮮，包括加拿大龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭鑽石蜆、法國黃金螺、加拿大翡翠螺、加拿大有機青口、北海道帆立貝、泰國墨魚仔、越南海虎大蝦、越南沙白蜆一應俱全，非常抵食。另外配備三款店家秘制醬汁，包括新奧爾良Cajun醬、泰國酸辣醬及黑松露美奶滋，讓你一次歎盡三種不一樣的風味。

Foodiehero不僅搜羅了來自世界各地的優質時令海鮮，還會預先清洗、處理乾淨、烹調好後才送到客人手上，換言之大家毋須再花時間和功夫去處理海鮮，吃完後清理也很簡單，輕輕鬆鬆就可以享用海鮮大餐，就算是廚房初哥也可在家大飽口福，簡直就是懶人之選！

最近坊間的外賣服務越來越多，可是有些只提供海鮮類，無法滿足一眾吃貨的味蕾，Foodieman除了「英雄海鮮盒」之外，另有四款滋味盒，當中有派點佐酒必點的「乾杯英雄盒」，又有暖笠笠「關東煮英雄盒」等 ..… 按下圖即睇所有滋味英雄盒詳情：

難得週未，想要拋開日常煩惱徹底放鬆自己，那麼除了品嚐美食解壓之外，美酒又豈能缺席呢？威士忌向來深受品味一族歡迎，屬happy hour、派對娶會必點的佐興飲料。而威士忌到底能不能配餐，一直以來都有許多人對這事抱有懷疑，畢竟說到餐酒，大多數的人習慣使用葡萄酒搭配餐點，反而威士忌則較為罕見。但事實上，威士忌具有多變的香氣與口感，它可以默默地把食物味道提升至另一層次，只要掌握「風味平衡」的原則，搭配海鮮、紅肉、芝士，甚至是甜點也能夠相得益彰。

日本威士忌推介：大師級技藝傳承「Hibiki 響 Blender’s Choice」$1,580

與口味醇厚的蘇格蘭威士忌相比，口感相對溫潤清澈的日本威士忌就更受亞洲人青睞，在市場上變得炙手可熱。「響」作為日本調和威士忌代表作之一，反映了日本調和威士忌精湛釀造技藝，而隨著三得利公司宣佈停產「響17年」，令無年份的「響 Blender’s Choice」更顯矜罕，即使在日本國內入手都有難度，如今網上就能買到並直送府上，絕對值得一試。

Hibiki 響 Blender’s Choice

「響 Blender’s Choice」 使用來自不同類型桶的各種成熟度，由不同年份的原酒調和而成，當中更包含熟成超過 30 年的威士忌，而平均則為約 15 年的原酒，並且使用了葡萄酒桶熟成原酒，帶來更多的甘甜與層次，呷一口令人回味無窮。不論是與三五好友舉杯品酩，還是參加派對聚會，都屬不可少的佐興飲料。

* 如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/02/21）

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