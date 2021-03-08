淘寶38節最後衝刺!最新優惠及必領優惠券整合 紅包/物流/支付優惠

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-08 12:26

「淘寶38節」活動舉行得如火如荼，你已經把心儀物品都加進購物車了嗎？假如還未選購好就要加把勁了，事關活動尚餘最後半天，錯過了今次的優惠就隨時要多等半年！「淘寶38節」活動福利多多，除了可以搶高達¥888的超級紅包，還有各大商家紛紛減價促銷，優惠力度之大、福利之多絕對可以讓你以更划算價錢買個不停！下文為大家整合一連串的活動優惠玩法，快點把握最後機會，清空你的購物車吧！

「淘寶38節」活動現已開始，不少商家貨品已進行降價優惠，部分熱門商品的可選擇款式已經所剩無幾。不過在結帳之前，記得先把下列的優惠一併用上，這樣一來便買得更划算，慳得更多！

1.必搶高達¥888現金紅包

淘寶一如既往在「淘寶38節」活動推出現金紅包，讓大家在購物時減免金額。用戶可由2021年3月2日至2021年3月8日期間，每日按此連結領取限量現金紅包。成功領取的紅包可於3月5日00：00：00至3月8日23：59：59期間使用。

今年的紅包金額高達¥888，用戶每次進入紅包頁面均有機會搶得不同面額的現金紅包，各面額的紅包適用於購物金額不同的訂單。

2. 跨店滿減

在2021年3月5日00:00:00至2021年3月8日23:59:59期間，用戶但凡於淘寶消費，即使是不同店舖、不同商品，都一樣可以享有滿額即減優惠！只要於淘寶¥199消費滿即減¥15，於天貓買指定貨品每滿¥200減 ¥20，產品種類不拘，可拆單消費，不設封頂。換言之即是買得越多減得越多！

3. 天貓超市必領優惠券

在「淘寶38節」活動期間，用戶可按此連結領取天貓超市限量優惠券，買滿¥199即可立減¥25。除此之外，用戶購買指定的休閒零食滿¥199亦可減¥100；購買糧油雜貨滿¥99即減¥50。優惠券同樣可多次領取，可與其他優惠券疊加使用。

與此同時，天貓超市在活動期間亦有不少小型的降價促銷活動，譬如「第二件0元」、「2件5折」等，關於優惠詳情及必買推介可參看以下文章：

淘寶｜天貓超市38入貨攻略 盤點必領優惠券 買滿¥199即減¥100

4. 香港01 x 4PX集運優惠

由於是次的優惠碼只適用於收貨位址為香港的訂單，所以想享用優惠就必需使用淘寶的官方集運。想在貨時慳得更多，香港01網購攻略再送你獨家集運優惠，連運費一併慳下，自然買得更抵！

由即日起，香港01讀者只要於4PX註冊成為新會員，即可享有$100運費大禮包，內含1張$40、2張$20、2張$10的集運優惠券，每次集運都可使用一張，換言之幾乎等如免運費！

5. 信用卡及電子支付優惠

想慳得更多，記得同時配搭電子支付的優惠使用！

【優惠一】

香港用戶在「淘寶38節」活動消費滿$220，透過AlipayHK使用PPS付款即可減$20。

【優惠二】

用戶由即日起可於AlipayHK手機APP領取限量的「支付免手續費劵」，以0%手續費為訂單結帳。

【優惠三】

使用中銀淘寶World萬事達卡可專享淘寶無上限0%手續費支付優惠。

6. 物流紅包

除了4PX的獨家集運優惠外，用戶亦可在手機淘寶App領取¥10物流紅包，於官方集運中使用。

今次淘寶活動的福利繁多，還有更多的會場優惠未能盡錄，想在活動期間買得更划算，大家記得購物前記得先領取紅紅包及購物券，再結合信用卡、集運優惠一同使用，將所有優惠一網打盡！

【淘寶購物會場傳送門】

1.淘寶天貓主會場

2.現金紅包活動頁面

3.4PX新注冊集運大禮包

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/08)

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