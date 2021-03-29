2021最新蒸氣熨斗比較及推薦　最平一款$168　掛燙/平燙/消毒都OK

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-03-29 18:00

俗話說「人靠衣裝，馬靠鞍。」不論男女老幼，假如穿上一身皺巴巴的衣服，那麼也會給人一種不修邊幅的印象，瞬間就把衣服的質感毀於一旦。所以，想讓衣服看起來更整潔體面，「燙衣服」這個動作不能少。而對於忙碌的現代人來說，傳統的電燙斗已經不再是主流，能夠快速燙平衣服並帶有除臭效果的蒸氣熨斗，就成為了現代人生活中不可或缺的家電之一。然而，如今市面上有不同款式的蒸氣熨斗，到底該如何選購？

目前大致上有三類不同種類的蒸氣熨斗，分別是平熨式、掛燙式、手提式。大家在選購之前應先暸解每類商品的優缺點，再根據自我需求、居家環境、使用習慣等下手，從而選出最滿意的商品。下文會來逐一講解不同種類的蒸氣熨斗，最後還會附上四款抵買推薦，大家不妨參考一下。

平熨式：筆直度完勝，適用於一次熨燙多件衣服

雖然需要架設燙衣板一併使用，但由於具有高蒸氣量及大面積的底板，非常適合平時習慣一次過熨燙多件衣服的人。而且，平熨式蒸氣熨斗勝在熨得平滑，透過熱力和壓力能把衣服燙得平平展展，尤其是恤衫、西褲或棉質之類的衣物，它能把衣領骨位熨至挺直、衫褲位置熨出摺痕，故其平整度和筆直度兩方面表現都較掛熨機、手提式蒸氣熨斗更佳。

直立式：毋須頻繁加水，較少機會熨壞衣物

直立式的掛熨機需要把衣服掛起，再利用蒸氣使衣物表面軟化，從而去除衣物上的皺褶。好處是容易控制，不怕力度不當而熨壞布料，基本上適用於大部份材質的衣物。再者，熨衣速度十分快，因為過程毋須使用熨衫板，加上水箱容量又夠大，因此每裝一次水就能連續熨燙好幾件衣服，省卻平日熨衣服的繁瑣步驟，比起平燙式或掛燙機快起碼三分一的時間。但相對地，體積和重量更大，大部份還會附有掛衣架，佔用家裡較大的空間，且不易收納。

手提式：輕巧易攜，出差旅行的好夥伴

相比起傳統熨斗、掛熨機，手提式的蒸氣熨斗體積小重量輕，更加慳位和方便攜帶，不但適合帶去出差旅遊，而且隨手執起就可以進行熨燙，短時間之內就可以撫平衣服上的皺褶，操作特別容易和順手，所以即使趕著出門也能快速地整燙好服裝，同時亦可廣泛用於服裝、帽子或窗簾、沙發等柔軟布料。不過要注意的是，水箱容量不會太大，因此連續使用時間亦會較短。

通過以上的簡單講解，我們很容易就能區分出各自的優缺點了。可是依然未知該選購哪一種好嗎？馬上來參考以下選購推薦吧！

★ 平熨+掛熨二合一，20秒極速整燙：德國寶 - 手提蒸氣掛熨機 IRH-112$548

掛熨與平熨的優點略有不同，掛熨講求速度和方便。相反，像恤衫、西裝、禮服這類需要仔細處理的衣物，還是要花時間去平熨，那麼到底應該採購哪一種好？與其在兩者之間舉棋不定，倒不如直接入手平熨掛熨二合一的蒸氣熨斗，這樣一機就可以滿足不同使用情境和需求，非常實用又方便。

德國寶 - 手提蒸氣掛熨機IRH-112看似簡單小巧，卻有著超乎預期的優秀機能性，不論是平燙或掛熨皆可，只要把衣物垂直吊掛，通過高壓蒸氣噴射技術，便能讓連綿不斷的蒸氣以強勁穿透力滲入各種質料衣物，輕輕鬆鬆就能熨好衣服，使衣服光亮如新，的確省時又省力。而平燙部分就別適合西裝、領帶、立領、襯衫以及百褶裙等，當需要處理到一些棘手位置時，用家就可以把衣物放在平面上處理，通過輕力按壓，立馬就能燙出平整、挺立的效果。

另外，其強效的蒸氣量不但能提高除皺效果，同時能夠達到殺菌和除臭的效果，有助辟除難聞煙味、汗臭味、潮濕味等，。配合隨機附送的毛刷使用，還要順道清除衣物表現肉眼難以看見的微塵。

纖巧迷你的機身，輕巧又容易收納，加上符合人體工學的流線型手握，易握易操控，大大減輕手腕負擔。機身藏有90ml特大水箱，比起許多只有50 ~ 60ml的同類商品，它能輕鬆熨好一整套衣服。而當儲水量不足時會有聲響提示，讓你更清楚掌握水箱狀態，進而即時加水。

開機後只需20秒極速預熱成功，這明顯比起其它同類蒸氣熨斗更快更高效，特別適合早上爭分奪秒的時候使用，助你以最快速度出門。

★ 強勁納米級細膩蒸氣，不怕打濕衣物：JNC Nano Combo 納米蒸氣熨斗優惠價$688（原價$998）

由香港品牌JNC推出納米蒸氣熨斗，同樣支援掛熨或平燙二合一，加上強、弱兩檔控制，讓用家可以根據衣物的厚度或質地來選用合適的模式。

而不同的是，JNC首創把「納米」技術加入於熨斗之中，利用最細、最快的蒸氣份子穿透布料，實現連續蒸汽噴射，讓整個熨燙過程都變得很快手，短時間之內就可以撫平各種不同大小的摺痕。而在「納米」蒸氣的打理之下，各種衣物都能在不破壞質料的前提之下一熨全平，甚至連夾克、西裝等也能達到快速除皺的優秀效果。過程中還會持續釋放出高濃度的負離子，令衣物恢復柔軟狀態，如新的一樣。

更重要的是，其細膩穩定的納米蒸汽水份子，滲透力極強，因此熨後的衣服不但不會被打濕，亦不會看到明顯水珠和水漬，一改普遍蒸氣熨斗會弄濕衣服的通病。

除了擁有優秀的除皺效果，還有高溫深層消毒的作用。掛燙最高溫度可達200℃，平燙最高則可達150℃，輕輕一噴就能殺死99.9%大腸杆菌、白色念珠菌及超過96.7%金黃葡萄球菌。兼且可以除去布料上的汗臭、菸味、潮濕霉味等，因此不止適用於衣物，就連家中的沙發、窗簾、小朋友的公仔玩具都能順便消毒保養，讓大家在疫情期間保持衛生乾淨，可說是用途非常廣泛的實用小家電了。

JNC納米蒸氣熨斗的外型亦比傳統的熨斗更輕盈、更精緻，光看外表亦難以察覺它的「真實身份」，因為它的體積相當迷你，主機身只有約拳頭般的大小，重量僅450克，甚至比一部iPhone更小巧，因此不論是收納、使用或攜帶都很輕鬆方便。加上高級的外觀設計，配備簡約時尚的白色手提盒，主機有紅色及深紫色兩色可選，放在家中亦屬一件令人賞心悅目的裝飾品。

★ 功能一應俱全，性價比之冠：LOHAS - (藍) FLX- TFT188A 第三代手提蒸氣熨衣/ 乾衣刷$168

LOHAS的第三代手提蒸氣熨衣/乾衣刷最大優勢在於性價比極高，儘管平價，功能依然一應俱全，具備了熨衣、乾洗、去靜電、消毒、去毛球、油污等五大功能。底板採用了最新的陶瓷塗層，導熱速度快，而且毋須使用燙衣板，加水後通電50多秒，即可噴出特強高壓蒸汽，輕輕鬆髮就能熨平皺褶，短時間令衣物回復筆直。

而且在高溫之下，還能加速衣物乾透、高溫殺菌、除去異味，使衣物瞬間煥然一新，宛如經過乾洗一樣，穿上身自然更加舒適自在。

配合附送的長毛刷和絨毛刷，可以袪除污垢及衣衫上多餘的毛屑。適用範圍相當廣泛，譬如是一般衣物、毛衣、絲絨、西服、窗簾布、布藝沙發等通通皆可，就連朋友的公仔玩具都能順便消毒保養，讓大家在疫情期間保持衛生乾淨。

但相對地，它的水箱注水口偏小，容量也不夠以上兩款大，因此可能需耗費工夫在加水步驟上，未必適合一次過熨燙大量衣服。反而，它輕巧迷你的特點，更適合用於出門前臨時為衣物「急救」使用，或在未來出差、旅行時攜帶出門亦十分方便，用它來燙一燙酒店的枕頭和被單，自然睡得更安心。

★ 輕鬆處理難熨部位，上班族必備：Braun TexStyle 5 蒸氣熨斗 TS 505$598

平燙式的蒸氣熨斗擁有獨有的優點，可以同時運用「蒸氣」與「高溫底板」將難纏的皺褶拉平，真正實現熨衣「無死角」，任何邊角地方也能輕易搞定，所以即使它需要架設燙衣板使用，有點麻煩，但依然有不少人選購。而且眾所周知，傳統的電熨斗有安全隱患，稍有不慎便會把衣服熨乾、熨黃，因此能夠調節溫度的蒸氣噴霧熨斗就能大大降低燙壞衣服風險了。

Braun TexStyle 5 蒸氣熨斗採用了Eloxal抗刮底板，比不銹鋼堅硬達2倍，配合底板頂部的三角型區域熨咀，能夠精準地去除難以到達的區域（例如衣領和接縫）上頑固的皺褶，讓衣服回復到最完美的狀態。如果你經常需要熨燙西服、恤衫，用它來處理細節褶皺就最適合不過了。

而且，每分鐘的噴射蒸氣量亦被提高至150克，不僅能均勻地噴射至衣物上，還能撫平不同大小的摺痕，加上長達2米的電線，也很適合來用去除窗簾等垂直衣物上的褶皺。

總的來說，無論選購哪一種蒸氣熨斗都應先考慮家裡的實際環境，像是有沒有足夠的收納空間、電插蘇位置等。另外，也要考慮到平日的燙衣習慣，最常熨燙的衣料。只要弄清楚自己的需求，那麼你也可以輕易選出最令你滿意的商品，加快熨衣速度，減輕家務負擔。

如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/29）

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