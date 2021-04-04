春天濕重易倦？3款簡易「袪濕」秘方食療　教你根據體質對症下藥

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-04 18:00

踏入春天之後，人總是懶洋洋，沒精打采的嗎？在一年四季之中，氣溫、濕度最變幻無常的季節就非春季莫屬。春季天氣乍暖還寒、潮濕多霧，溫熱毒邪開始活躍，身體亦易受濕氣積聚所影響，出現疲倦乏力、頭昏欲睡的「春困」症狀，有的人還會深受食慾不振、大便濕爛、關節疼痛等問題困擾。

雖然，春天容易引發慢性疾病、過敏性疾病，使人精神欠佳，但春天卻恰好是養生的黃金時機，正所謂「一年之計在於春」，故保健預防尤為重要。下文會介紹三款簡易食療，教你根據體質對症下藥，在春季做好養生保健，便能為這一年的身體健康打下好基礎。

什麼是春困？

所謂「春困」，其實並不是病，隨著春季的到來，氣溫忽高忽低，人體為了適應這種氣候變化，便需要消耗大量體能，於是就導致人容易犯困。

從中醫的角度來看，產生春困的主要原因是「濕邪」上身。濕氣乃萬病之源，是人體亞健康狀態的表現，它對於人體而言，就像是一顆潛伏的健康炸彈。然而，如今許多都市人面對著濕重帶來的困擾，但因人的體質不同，表現的徵狀亦不大一樣，但假如你有以下4個或以上的特徵，你的身體很大可能已出現濕氣重的問題了。

（圖：養生一族官網）

體內濕氣從何而來？

簡單來說，濕氣有兩個來源，分別是外濕和內濕。在香港這個差不多全年都潮濕的城市，人體很容易被外在環境的濕邪入侵。加上，大部份都市人上班時長期處於冷氣空間，表皮毛孔收縮，無法散熱之下，便會造成血液循環不良，使你的身體在不自知的情況下一點一點地堆積濕氣。

「濕」並不只存在於環境中，內濕主要源於脾虛，不良的飲食習慣是導致聚濕的關鍵元兇，譬如是暴飲暴食、過飽或過饑、過度寒涼飲食，或者是吃得太油、太甜、太重口味，通通都會損傷脾胃功能，一但脾胃虛弱之後，便無法正常代謝時，使濕氣堆積於體內。在內濕與外濕相結合之後，便會加重春困的生理症狀，形成惡性循環，所以身體有了濕氣一定要及時去除。

檸檬 + 薑 = 濕氣的剋星！

想要緩解春困、袪除濕氣，方法其實很簡單，除了擁有合理的作息時間、培養規律的運動習慣，最簡單有效且不花力氣的方法就是從飲食入手。目前，坊間流傳的祛濕食療有很多，而「檸檬」加「薑」一直以來都被譽為袪濕健脾的祖方，兩者在中醫角度都具有極佳的驅寒去濕功效，放在一起燉煮之後，就成為了天然的袪濕補品，屬濕氣的最強剋星。唯獨製作過程稍為繁複，假如覺得麻煩又怕做錯，其實可以直接購買市面上即沖即飲的產品，方便早晚及出門上班時飲用。

雖然坊間的養生茶、燉品類的養生商品比比皆是，選擇繁多，不過畢竟是要吃進身體裡的東西，大家在挑選時還需特別注意材料，堅持選擇無添加、純天然的養生產品。下文將會為大家講解檸檬薑的功效與搭配，並會附網上口碑好、對身體有益的燉品推薦。

★【香港製造，真材實料】養生一族：檸檬薑系列

香港品牌「養生一族」憑藉自家製的【陳皮冰糖燉檸檬】打出名堂，在網上大獲好評，口碑實在不錯，而靠的就是真材實料，從原材料處理、製作至包裝，全程100%香港人手製造，最高紀錄更月賣4,000多瓶。

真正的冰糖燉檸檬，色澤是這樣的。（圖：養生一族官網）

養生一族的檸檬薑系列是專門為濕重人士而設，採用的是新鮮西西里檸檬，它沒有酸澀味，味道特別清香，並且含有豐富的維他命C、B2、糖類、鈣、磷及鐵等營養成份，具有生津健脾、清熱下火及化痰功效。

（圖：養生一族官網）

而為了保持檸檬軟腍口感，讓客人品嚐到最佳品質，養生一族除了將檸檬薄切之外，亦採用了少糖配方，減少檸檬對糖份吸收，避免變硬，同時也讓健康產品更健康。儘管是少糖配方，但即使用水沖開後仍然相當夠味，味道並非一昧的「死甜」，天然可口。

（圖：養生一族官網）

另外，加入含有豐富薑黃素的老薑及小黃薑，具有溫胃驅寒、消食止痛的功效，驅寒效果極佳，能提升體溫，雙倍加強健脾療效。再配合冰糖或黑糖燉足十二小時，過程不加水、防腐劑及無添加劑，綷取最原始的精華，達致更佳的養生保健效果。

經常喝檸檬燉薑，不僅能促進身體排出濕氣，同時亦相當有助於日常養生。特別是在早上剛起床胃口不開的時候，喝杯檸檬薑便能暖暖胃，促進腸道消化，而且薑性辛溫，能加快血液流動，帶來提神解困的功效，喚醒元氣滿滿的一天。

兩款檸檬薑怎麼選擇？

養生一族自家調配兩款不同的檸檬薑，大家可以根據體質對症下藥。

（圖：養生一族官網）

★ 寒底人士必飲：黑糖檸檬薑

首先「黑糖檸檬薑」採用了純正黑蔗糖，中醫認為黑糖可以益氣補血、健脾暖胃、改善經痛、手腳冰冷，活血化淤等功效，因此尤其適合在秋冬季節飲用，及有手腳冰冷、經痛、宮寒困擾的女士及寒底人士。

（圖：養生一族官網）

★ 濕重人士必飲：皇牌檸檬薑

至於另一款「皇牌檸檬薑」，採用的則是天然的冰糖燉製。而在中醫角度而言，冰糖同樣擁有極高的保健價值，並且有補中益氣、養陰生津、和胃潤肺、止咳化痰的作用，對於肺燥咳嗽、乾咳無痰、咯痰帶血有良好功效。假如你屬容易上火人士，譬如是有便秘、口舌生瘡的情況，為了防止上火則可以選用這款冰糖製的皇牌檸檬薑。

（圖：養生一族官網）

★ 氣管敏感，煙酒過多及經常捱夜人士必飲：陳皮冰糖燉檸檬

檸檬不止可以搭配薑，另外與陳皮結合之後，效果更是相得益彰。養生一族的「陳皮冰糖燉檸檬」是他們店鋪最具人氣的成名之作。事源是養生一族的老闆為了紓緩女兒的氣管敏感問題，親自鑽研燉品長達三年，得出獨門配方，用上營養豐富的西西里檸檬和屬性溫和的新會十年以上老陳皮，改善了女兒長久而來的氣管敏感。

（圖：養生一族官網）

另外，陳皮冰糖燉檸檬還有健脾、開胃、養肝功效，可以止咳化痰、緩緩舒緩喉嚨不適，用途相當廣泛，屬日常煙酒過多及經常捱夜人士之恩物。

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每到三、四月份，相對濕度百分之百的天氣使人體更容易受濕氣入侵。因此養生祛濕，刻不容緩。如果你亦深受濕重情況困擾，甚至嘗試過其他方法依舊無效，不妨試試從食療開始著手改善吧。

* 如欲購買可按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/04）

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