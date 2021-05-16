芭蕉扇已經out咗？盤點4款2021新一代便攜風扇　邊款勁過芭蕉扇？

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-16 17:05

還未到6月份，已經體會到太陽的威力，尤其是上下班、午飯時段，明明什麼都沒做，每次出門不消五分鐘，前胸後背、腋下，甚至連鼻頭、人中全都在滴水，渾身弄得黏糊糊的，非常難受。在家裡或者辦公室內還可以靠冷氣來「續命」，可出門在外又該怎麼辦呢？在這種情況之下，便擄式的小風扇自然就成為了我們的夏日救星！

小風扇顯然不是新產物，每年夏天走上街頭，不難發現有人手裡提著一把小風扇。而提到小風扇，相信有不少人已經馬上想起那個曾經紅極一時的「芭蕉扇」……

（淘寶）

你還在用芭蕉扇嗎？雖然，芭蕉扇的確非常輕巧且風力十足，不過其奇醜無比的外型，未必符合你的審美觀。加上其龐大的身軀，假如想要把它收納在小包包內又是另一道難題，難不成我們還要為了一把小風扇，天天改用背囊嗎？

當然不用啦！事關今時今日除了芭蕉扇之外，便擄式的小風扇經已進化到有不同的版本，不僅外表更精緻好看，而且體積更小巧輕便，甚至還加入了許多意想不到的新功能。

不過，面對市場上五花八門的新商品，如何能從中挑選出最符合自身需求的呢？在入手之前，先來看看以下4大選購重點！

1. 根據使用場景來選擇

便擄式小風扇有許多不同類型，購買前應先考慮使用場景，再根據小風扇的不同特性去做篩選。譬如說手提式風扇，最適合邊走邊用，因其體積較細小、易於收納，方便外出時隨時從包包中取出使用；而掛頸式風扇因可以掛在頸上，故更適合進行戶外活動時使用，方便用家騰出雙手；至於桌上式風扇通常體積較大，加上可調教角度，因此特別適合放在辦公桌上使用。

2. 留意風扇的供電方式

小風扇可分為「USB供電」、「插電式供電」，以及「電池型供電」三種不同類別。「USB供電」好處是方便易用，即使電力用盡，用家亦可利用外置充電器為其充電；「插電式供電」較常見於桌上式風扇，因供電穩定，風力亦會較強勁有力；而「電池型供電」一但沒電，只要更換電池即可續航，但就需要時不時更換及回購電池。

3. 選擇運作聲音較小的款式

假如風扇的噪音過大，不僅容易使人煩燥、分心，在安靜的地方時使用亦會惹人注目，故選購時，一方面可留意該商品是否具備靜音或降噪功能，另一方面可參考商品列明的噪音分貝，如10-40db則屬於較靜音的款式，而50-60db則是一般說話的音量分貝範圍。

4. 注意附加功能

近年來的小風扇除了有基本的風力調較功能外，不少風扇還新增了加濕、照明、香薰、智能開關等不同功能，不過這些功能相對會較為耗電，建議選購時可參考個人需求而選擇。

大致暸解完小風扇的選購重點後，緊接著的就是最令人期待的推薦環節，下文將會依據以上四點，篩選出4款值得入手的小風扇。

★ 顛覆傳統，多用途萬用小風扇：GM 加強版2合1小風扇$88（原價$158）

有別於傳統的手提式風扇，「GM 加強版2合1小風扇」在吹出涼風的基礎之上，加入了許多截然不同的用法與功能，不僅可以當作普通的手提風扇使用，更可以切換至掛頸或座枱風扇。這相當於以一個價錢換來了三款不同類型的小風扇，應對任何使用場景亦不成問題，用途非常廣泛。

首先，機身採用的是扁平式設計，長度約為一部iPhone 12 Pro的大小，而重量亦僅有195g，所以即使要放進女生們的迷你手袋，甚至是口袋內也不佔空間。

除了小巧輕盈之外，還加入了摺疊功能，讓風扇可以前後調節成不同角度。而當裝上掛繩及折起機身之後，即可垂掛於胸前化身為掛頸風扇，並以仰吹的方式送出涼風，方便用家進行戶外活動時隨時解放雙手，免去因長時間手提而感到手酸的弊病。

摺疊式的設計亦為它提供了一個穩固的底座，因此能夠安穩地自立於桌面，適合擺放於工作桌或床邊，當作座枱風扇使用。

而底座其實內有乾坤，其中央位置帶有凹槽設計，尺寸剛好可容納一部手機，所以一旦折起機身，便可以當成手機支架使用。然而，即使擺放著手機，其扇葉部位亦不會被手機遮擋，可以放心地邊玩手機，邊享受陣陣涼風。

用途當然不止如此，這款風扇內部搭載了3000mAh電池，一方面可以提供長達8小時的使用時間，另一方面亦可當作「尿袋」使用，隨時給手機充電，以備不時之需。

至於在重點功能——送風方面，風扇採用了無刷摩打及七葉平衡設計，具備三段風速選擇可選。當中的多扇葉設計除了可令風力更加柔和，配合無刷摩打後亦可帶來更寧靜低噪的效果，運作時的聲量只有25-35分貝，比圖書館的環境聲浪更為安靜。

★ 可一分為二，變成兩把手提小風扇：GM 掛頸式小風扇$108（原價$198）

一開始，有許多人會覺得掛頸風扇外型奇特，假如在公共場合中使用未免太過標奇立異。但慢慢地，掛頸風扇也開始被人接納，在體會過解開手持的束縛之後，才發現原來掛頸風扇「真香」。

這款「GM 掛頸式小風扇」外型雖然與一般掛頸風扇無異，不過當中卻增加了不少新穎的設計與功能，譬如LCD數碼顯示屏、一分為二設計等，使用起來會比起舊款更靈活、更貼心。

市面上一般的掛頸風扇只限於掛頸使用，假如並非進行戶外活動，方便程度絕對不及手提式的小風扇。而這款掛頸風扇就針對這一點作出了升級，除了掛頸使用，兩端的小風扇亦可分別拆卸下來，當成兩把手提小風扇使用，出遊時既可獨自享受爽快涼風，亦可在有需要時分享予朋友使用，而在非出遊時則更加方便，當作一般的手提式小風扇使用即可，設計上相當實用。

至於電量方面也作出了不少改進，除了左右分別使用共4000Amp的鋰電池外，同時加入了坊間少見的電量顯示設計，左右兩端均可獨立顯示剩餘電量及使用段位，這樣一來，何時需要充電就更加一目了然了。而充電時間最快只需2.5小時，最長即可使用達11小時。

風扇頭的使用角度亦可自行調節，同時具備3檔風力可選，配合掛頸的特性，進行不同類型的戶外活動均可使用，在解放雙手的情況下享受陣陣涼風。

★ 復古配色、4800mAh超大電量：GM 三合一低噪音小風扇$98（原價$168）

手提式小風扇在網上隨便搜就有一大堆，不過想要外型既精緻好看，功能又實用周全的選擇卻不多。畢竟小風扇大多會於公共空間使用，因此它的外表的確會是消費者選購時的重點考量之一。

老實說，這款「GM 三合一低噪音小風扇」的功能及用法與第一款小風扁大抵相同，不過在外型方面就明顯更勝一籌。機身採用了啞光磨砂設計，以低飽和度的粉色、純白色，復古的墨綠色配上玫瑰金邊框設計，既簡約大方，亦有復古之感，尤其是墨綠色配金的設計，看起來絕對比一般手提風扇更有個性。

同為GM出品的風扇，同樣可以摺疊成不同角度使用。除了手提之外，加入掛繩後便可當作掛頸風扇。而稍為不同的是，雖然它亦可座枱使用，但由於風扇的本體不是扁平式設計，因此需要連同底座使用才可立於桌面之上，稍為美中不足，不過使用上亦無大礙。

至於在風力方面，風扇採用四扇葉螺旋形設計，並具備三檔風速可選。內部摩打同樣使用低噪音設計，讓風扇運行時的音量不超過50分貝。

值得一提的是，這款風扇屬於是次推介中電量最大的款式，4800mAh的電量在正常狀態下可使用長達18小時，而即使調到最大風力，亦可使約用6小時。與此同時，大電量亦讓它可同時充當「尿袋」使用，只要使用Type-C數據線，便可隨時隨地為電子裝置充電。

風扇連同底坐的長度約18cm，假如獨立使用則與以上款式相若，而重量亦僅有160g，屬於相當輕巧的一款風扇。

★ 風扁、加濕二合一，對抗悶熱、乾燥：GM 2合1 6寸風扇$168（原價$298）

香港夏天潮濕又炎熱，室內外的溫度同樣熱得令人難受。尤其在工作時間，假如辦公室內的冷氣不夠力，通風又不良，燥熱的狀態便會影響工作時的專注度，使工作效率下降。雖然，傳統的電風扇能吹出強而有力的涼風，但因體積過大不便擄，顯然是不適合上班族使用的。那麼想要趕走室內的熱氣，此時就得準備一款桌上型風扇了！

最後介紹這款的桌上型「GM 2合1 6寸風扇」就特別適合在辦工時使用，不僅具備了基本的風量調節、角落調節功能，還有獨特的噴霧功能。當天氣乾凍時，可以只開啟噴霧功能為環境加潤，即使是長時間處於冷氣房內，亦不怕皮膚的水份被悄然抽乾。

當天氣太潮濕時，可以打開風扇，令環境更涼快乾爽，同時也可以開啟噴霧，並加入喜愛的香薰油，使香氣縈繞四周，趕走潮濕噏味。

當室內高溫得悶熱難耐時，就可以同時打開風扇和噴霧功能，而由於加入了水霧降溫，故吹出來的涼風會比一般風扇更低溫，帶有非常優異的消暑效果。除了能夠為人體降溫之外，把它置於桌面、電腦旁，還能夠增進空間內的空氣流通，而水氣的揮發更能有效使周邊溫度下降，從而迅速帶走室內熱量。

有些人非常拒抗用風量非常大的風扇，有些人則不喜歡風扇一直直吹臉部，這樣很容易會覺得頭痛不適。而這款桌上型小風扇就擁有優於同類商品的風力調節功能，不但有基本的弱、中、強3段調整，總共更有五段強度可選，其段數之多，在目前市場上的確相當罕見。再加上扇葉可以上下45度自由調節，方便用家根據當前溫度、身體狀況來調整最適合的風力及俯仰角度，實屬相當貼心的設計了。

內置4000mAh大電池，充滿電後可在無線狀態下持續使用長達13小時。而風扇採用的是5扇葉螺旋形設計，風力更均衡。而其標榜的靜音效能，可以比擬圖書館的環境，故不必擔心使用時會帶來嘈音干擾，影響工作。

★ 為了應對酷熱的夏天，不妨提早準備一款好用的小風扇吧！你也有意入手以上推介嗎？可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/16）

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