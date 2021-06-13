小米｜網民實測座檯式洗碗機　比手洗更乾淨慳水　免安裝插電即用

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-13 18:46

你最討厭做的家務是什麼？相信在不少人的心中，洗碗這件苦差絕對能夠打入最討厭的家務榜單前三位。吃飯本是一件樂事，可每次吃完飯後，看見一大堆油膩膩的待洗碗碟，心情瞬間就跌下谷底。

（gettyimages）

洗碗真的很難嗎？討厭洗碗的人往往有著各式各樣的理由，譬如是怕髒、怕累、怕無聊、怕傷手等等。況且洗碗不止是洗碗，還要擦乾台面、地面，加上清理水糟、倒掉廚餘這一系列的工作，光是想像都覺得麻煩。之不過，碗總是要洗的吧？那應該由誰來負責洗呢？

其實，買上一台洗碗機，這個世紀難題就分分鐘解決了。

但是，一提到洗碗機，很多人都會報以質疑的態度……

「洗碗機能洗得乾淨嗎？」 「這不是費水又費電嗎？」 「洗碗機太貴了，不划算吧？」 「廚房空間這麼小，哪有位置安裝啊？」

如果你也有以上疑慮，那你對於洗碗機的誤解實在太深了。

隨著科技的進步，今時今日的洗碗機亦打破了傳統。技術上，變得不費水不費電，還能達到節約能源的效果。種類上，目前不少新式洗碗機亦早已不需要預留位置安裝、不需要內嵌、不需要改造廚房，租屋、蝸居都可使用。而上述所指的，其實就是——「座檯式洗碗機」。

座檯式洗碗機的體積不似傳統洗碗機這般龐大，不僅適合小戶型廚房使用，而且安裝方式也簡單許多，只要駁上電源及入水出水位即可使用。至於價錢上，也比動輒四、五千元的傳統洗碗機更加划算。

傳統內嵌式洗碗機（gettyimages）

於是乎，近年來洗碗機也於中台兩地流行起來，現在做洗碗機的品牌的確越來越多，如要數網上口碑不錯、功能一應俱全、價錢公道合理的，那以下介紹來自小米生態鏈的「OCOOKER 圈廚 免安裝檯式洗碗機」正正就是最佳的例子了！

小米 - OCOOKER 圈廚 免安裝檯式洗碗機（什麼值得買）

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【免安裝超方便，毋須改造廚房】

來自小米生態鏈的「OCOOKER 圈廚 免安裝檯式洗碗機」，之所以能在眾多同類商品中突圍而出，全因為它採用比別人更創新的雙進水模式：

模式一：採用固定水管接口進水。要是家裡廚房的空間夠多，當然建議接駁固定水管，可以省卻接水的麻煩。

模式二：使用外置盛水容器完成進水。意思是將排水管放置至洗碗池內或另找水桶，再把裡面的水抽進洗碗機裡進行洗碗。在這模式之下，雖然要先接好水，但用家要做的僅僅是把排水管放進接滿水的容器，再把碗碟放進洗碗機內，這總比親手洗碗來得方便、省時、乾淨得多。

更重要的是，它毋須改造廚房，免安裝插電即可使用，而且對於廚房空間的要求也不高，後續還可以隨時移動洗碗機，尤其適合租屋族，蝸居廚房使用。

【五大清洗模式】

功能方面，這款洗碗機提供了足足五種清洗模式，包括：超淨洗、日常洗、超快洗、洗水果、節能洗。用家可以根據餐具、碗碟的髒污程度及數量，透過機身上的觸控式屏幕，選擇對應的洗滌模式，過程簡單容易上手，操作很方便。

【360° 旋轉噴水】

究竟洗碗機能洗得乾淨嗎？其實，這款洗碗機在清潔方面有相當的水準，皆因內部上下兩層都內置了高壓噴淋，一旦進入洗碗階段，上下會以360°旋轉包圍形式噴水，並環繞沖刷到每個角落，使污漬無處遁形。即使是頑強的汙垢也不成問題，其清潔效果也相比手洗來得更徹底細緻。加上在清洗的過程中，水溫會加熱至70度，這個溫度能夠有效殺滅細菌，這不正正就是手洗無法做到的效果嗎？

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透過機身外面的大面積透視窗，整個洗碗實況一目了然。

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網上也有用家測試過這款洗碗機的清洗能力，從下圖可見，未洗的碗碟表面油污極多……

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網民選擇了超淨洗模式，清洗完成之後，明顯可以見到碗碟變得乾淨如新，表面潔淨無暇，甚至可以锃亮兩字來形容。

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【洗碗、除菌、存碗三合一】

洗乾淨的碗碟毋須即時取出，直接放在裡面貯存就可以了。事關這款洗碗機並非一台簡單的洗碗機，而是提供了洗碗、除菌、存碗這三項一條龍的服務，相當於一次過擁有了洗碗機、儲物櫃、消毒櫃三大設備。

內裡特有高達70度的高溫熱風，能對洗後的碗碟進行全自動高溫烘乾及消毒，有效抑制細菌滋生，達到除異味、防霉、防潮之效。而長時間沒用過的碗碟，用之前亦可以放進去進行消毒處理，之後使用起來自然衛生又省心。

【軟水清潔】

專業的設備搭配專業的清洗劑，效果自然倍增。所以在開始清洗之前，可以先加入洗碗機專用鹽，幫助有效軟化水質，杜絕洗後的水垢殘留，使碗碟更加潔淨透亮，這相當於平時我們洗碗時會用到的洗潔精一樣。另外，還有一個好處，那就是能夠防止機器內部結垢，使洗碗機的使用壽命得以有效延長。

【環保節約用水】

經過多次實驗證明，手洗四套餐具碗碟的用水量約15L，然而這款洗碗機僅需5L水量即可清洗完畢，這與手洗相比，更省時省水。

【可清洗水果蔬菜】

OCOOKE洗碗機不止是洗碗而已，用來洗水果蔬菜也很方便。眾所周之，很多果蔬表面都會殘留一些農藥等有害物質，所以每次吃之前都需要長時間浸泡或反覆沖刷清洗。如今有了這台洗碗機，就可以省略這些麻煩步驟，直接選擇洗水果模式就可以了。

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【容量充足，支持四套清洗】

雖然體積不比傳統洗碗機大，但內裡支持四套碗碟餐具清洗，換言之這台洗碗機每次都可以一次過放入四個碗、四雙款子、四個勺子、五個盤子、二個玻璃杯等，基本上可以滿足大多數家庭的日常需求。

碗籃上擁有不同檔板，用家可以將杯具、餐具、碗盤等插入其中，不用怕會在清洗過程中掉落。

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碗籃的正下方為可拆卸濾網，可以過濾掉殘留在碗碟上的食物殘渣。由於採用了可拆卸的設計，故每次清洗都特別簡單，直接拿到水龍頭下沖一沖即可。

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總結來說，「OCOOKER 圈廚 免安裝檯式洗碗機」使用方便，毋須安裝，其次又有五種清潔模式，洗碗、烘乾、殺菌一步到位。加上耗水量又低，清潔力佳，論性價比來說，的而且確值得入手。況且無可否認的是，有了它以後就再也不用洗碗了！

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/11)

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