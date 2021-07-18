電熱飯盒｜網民實測office內煮飯/煲粥/煎水餃 5分鐘極速加熱飯餸

不少上班族也有自備飯盒的習慣，不過辦公室裡就只得一台微波爐，每到午飯時間，微波爐前總會排起長長的隊伍。而為求能夠儘早吃到午飯，每天都要「睇準」時機提早排隊，的確十分麻煩。

不想再跟同事「爭用微波爐」嗎？或者擔心共用微波爐會有衛生隱憂？那麼改用電熱飯盒帶飯，似乎就能解決所有問題了！



電熱飯盒是什麼？有什麼優點？

其實，電熱飯盒早已不是什麼新產物，它是一種能夠通過發熱體通電，使得飯盒內部產生高溫蒸汽，從而達到加熱及保溫目的的一種小家電。有了這種電熱飯盒，人們就可以隨時隨地為飯菜加熱，並省去排隊等微波爐的麻煩。

更重要的是，經過微波爐「翻叮」的飯菜不僅賣相會大打折扣，口感亦會變得「又乾又柴」；相反電熱飯盒因為是通過水蒸氣來加熱食物，因此不會破壞食物中的分子結構，加熱後的食物仍能保持最佳的口感及原有的營養成分。況且，公用微波爐的衛生情況也難以保証，自備電熱飯盒始終會是更方便、衛生、安全的做法。

總而言之，電熱飯盒的優點確實有許多。之不過，隨著電熱飯盒的流行，近年來市場上亦有越來越多的選擇，價錢亦有平有貴，究竟如何能從中選出最合適的？



如今大部份的電熱飯盒都以免注水、體積迷你、方便攜帶為主要賣點，可體積縮小之後，導致不少產品都有著這些通病——功率少、加熱慢、容量少。

普遍電熱飯盒的缺點

首先，由於功率少的關係，大多的電熱飯盒都需要25 ~ 40分鐘才能徹底完成加熱程序，既然有這個時間慢慢等待，倒不如直接去排隊用微波爐。再者，大多的電熱飯盒為求減少體積只好犧牲容量，這對於平日胃口比較大的上班族來說，因為容量過少而吃不飽絕對會是最不能接受的硬傷。

那到底有沒有一款電熱飯盒能夠同時滿足「體積迷你、加熱快速、容量綽綽有餘」這三大需求的？



答案當然是有啦！接下來馬上來講解一款在網上擁有頗高人氣的選手——「Life Element 生活元素 無火煮食盒」，它不僅能夠5分鐘極速加熱，還有1L超大容量，另外更加入了即煮即食的新功能，不論是蒸、煮、煎，都可用它通通辦妥。

（小紅書）

如此幾近完美的電熱飯盒，也難怪會在網上收獲大量好評，甚至還有網民示範用它在辦公室內煮飯、炒意粉、煎水餃，猶如一台可攜帶的迷你電飯煲一樣，一起來看看實際使用效果如何吧！

★ 蒸煮煎全能，5分鐘極速加熱！Life Element 生活元素 無火煮食盒優惠價$398（原價$499）

「Life Element 生活元素 無火煮食盒」搭載了優於同類產品的300W大功率，縮短了以往電熱飯盒的加熱時間至少一倍以上，短短五分鐘就能成功把飯菜熱好！

而最厲害的是，它不但能夠翻熱飯菜，同時還支持蒸煮、香煎等料理模式，換言之用家可以直接在飯盒內蒸煮或煎炒食物，無需提前準備，即使在office都能夠享用新鮮菜式，過程僅耗時約20分鐘，非常方便快速！

有網民就按照說明書，把80克大米放入飯盒，然後加入110克清水，測試到底能否將「生米煮成熟飯」……

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選擇蒸煮功能之後，等待20分鐘再開蓋，蒸好的米飯呈現出顆粒飽滿的狀態，完成不輸電飯煲！

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想要吃得更健康，還可以利用它來製作雜糧粥，不過網民則建議提前浸泡雜糧，這樣煮出來的口感會更加軟糯！

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除了煮飯煲粥之外，網民還示範了煮急凍湯圓，還有煎急凍水餃、炒意粉等，通通都毫無難度！

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平日工作太忙，總是忘記熱飯？這款飯盒就提供了貼心的智能預約功能，分別為加熱和煮飯2種預約模式，最早可以提前9小時預約，一旦設置好時間，飯盒就會進入預約程序，而當時間一到，飯盒就會自動進行加熱或烹飪的工作。

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飯盒上設有高清顯示屏，烹煮時間一目了然，完全無需看管。以後即使工作再忙碌，只要預約好時間，它便會悄悄地為你準備飯菜，過程無聲無味，當午飯時間一到，熱騰騰的飯菜便會呈現眼前，相當方便！

早上想要爭取更多時間睡覺？那可以在前一天晚上把早餐食材放入飯盒，預約好時間之後，第二天醒來就能馬上品嚐新鮮出爐的早餐了！

飯盒採用的是健康易潔的陶瓷不黏內膽，不易掛油，一抺即淨，兼且不會釋放有害物質。惟需留意的是，飯盒的內膽表面及上蓋皆可沖洗，但切忌沖洗機身周圍及底部。

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話雖如此，但其實飯盒的插電孔採用了隱藏式設計，清洗時關閉就能很好地避免滲水問題，延長其使用壽命。

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飯盒上蓋設有餐具收納位置，可以直接把餐具放在裡面，無需額外準備。

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盒蓋更自帶雙層密封膠圈，湯汁不易滲漏，可以安心放在袋中攜帶出門。

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其他品牌的電熱飯盒普遍僅得650 ~ 800ml容量，反觀生活元素的電熱飯盒雖然體積迷你，但容量卻相當充足，總容量有1L，尺寸為27*130*91mm，三餸飯都能輕鬆裝下，既能滿足減肥中的女生，又能滿足飯量比較大的男士們。配合附送的分隔板，就不怕不同的食物味道會混在一起了！

（小紅書）

最後來做個小總結：

1）小巧輕便、方便攜帶、1L大容量

2）5分鐘極速加熱，過程無需注水、無噪音

3）一機多用：可加熱、蒸煮、煎炒

4）智能預約功能，無需看管，操作特別簡單

5）密封設計不滲漏，陶瓷不黏內膽易清潔



總的來說，「Life Element 生活元素 無火煮食盒」著實改掉了普遍電熱飯盒的通病，一來方便攜帶，二來容量絕對充足。關鍵是加熱時間極度快速，那以後就不用再與同事「爭用微波爐」，待在座位就能享受到熱騰騰的午餐，就連食物的口感也會比用微波爐翻熱更佳。對於習慣每天自備午餐的上班族來說，花三百多元就能買到不一樣的午飯體驗，的確非常值得入手，難怪網民們也大推。

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