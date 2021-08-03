壓力襪邊款好? $133日本貨獲5星評級 網民實測可瘦腿+防靜脈曲張

明明已經非常努力減肥瘦身，天天運動配搭健康飲食，但大腿和小腿也總是瘦不下去嗎？ 明明不胖，但粗壯的小腿肌肉總是讓整個人的比例看起來又腫又短嗎？腿粗也就算了，最可怕的是小腿上肚竟冒出一根又一根，宛如蜘蛛網般青筋……遇到諸如此類的腿部問題，這種時候又該怎麼辦呢？



愛美之心人皆有之，很多女生都希望能夠擁有一雙修長白滑的雙腿，但偏偏上班一族都需要長時間的久坐或久站，這正正就會導致我們下半身的血液循環不良，繼而便會出現水腫、疲勞、痠痛、青筋等各種腿部問題。水腫腿粗固然令人頭痛，但循環不良影響到的其實不僅僅是外觀，如果沒有及時處理或改善，久而久之還有機會罹患靜脈曲張，甚至引致色素沉澱、濕疹等皮膚病變。

（網上圖片）

要改善腿部血液循環問題，最治本的方法當然是減少久坐及久站的時間，但是不少人礙於工作關係，必須長時間站立或坐著，此時就唯有借助壓力襪的幫助了。



（網上圖片）

壓力襪，顧名思義就是可為雙腿施加壓力的襪子，它透過向血管施壓，讓下肢的靜脈血液能往上回流至心臟，從而促進腿部血液循環，減輕下肢靜脈及靜脈瓣膜所承受的壓力，藉此達到緩解疲勞不適、消除腿部的浮腫、預防靜脈曲張之效。

（網上圖片）

壓力值越大效果越好？

無論是為了舒緩靜脈曲張，抑或想收緊腿部贅肉，壓力襪也絕非壓力越大就越好，若壓力值選擇不當，當壓力過大，便有機會影響血液循環，當壓力過小，則難以達到理想的效果。因此，壓力襪是要利用循序漸進方式，從腳踝向上逐漸降低壓力，通過不同程度的加壓，才腿部積聚的血液回流心臟。

壓力襪的原理是向腿部施壓，壓力應由由足踝順着腿部逐漸向上遞減，才能讓下肢的靜脈血液回流至心臟。（網上圖片）

市面上的壓力襪款式眾多，假如想尋求一款有效的壓力襪，去年就有政府機構為坊間常見的壓力襪進行測試，結果由日本品牌「SLIMWALK」獲得5星評級，並同時被評為「耐用表現優異」，論壓力比例、材質和耐用性，也是非常值得推薦的一款。



SLIMWALK在日本早已是國民品牌，除了經日本一般醫療儀器認可，還多番被認證為有效改善靜脈曲張、促進血液循環的醫療級壓力襪，知名度也算是數一數二。不過SLIMWALK的壓力襪款式眾多，想選出一款適合自己的，不妨看看以下的建議。

針對並改善靜脈曲張問題、醫療級壓力款式：Slimwalk 醫療保健短筒壓力襪

假如雙腿已出現靜脈曲張的症狀，想預防情況惡化，那麼這款醫療級的壓力襪就必定是最佳選擇，它不但在政府機構測試中表現最佳，壓力值亦是眾多款式之最。

SLIMWALK的壓力襪不論款式全都採用階段壓力設計，而這款壓力襪的壓力值由腳踝的34hPa，逐漸降低至小腿腹的25hPa，壓力效果達到醫療級數。

通過對足部進行不同程度的加壓，來促進下肢血液循環和淋巴循環，改善腿部浮腫、靜脈曲張，並有效舒緩疲勞及預防抽筋。此外，測試亦指出，這款壓力襪在經過多次洗濯後，壓力值的變化相對較小，耐用程度比其他款式更為優異，屬於價廉物美之選。

輔助消耗卡路里、壓力適中、適合運動使用：Slimwalk 日本製美腿運動壓力襪

壓力襪除了日常上班可用，有個別款式更特地為運動而設計，具有預防抽筋及減少扭傷的效果。

這款運動壓力襪同樣採用三段式壓力設計，壓力值分別為腳踝的21hPa、腿腹的16hPa，以及大腿的11hPa。

穿上後除了可達到一般壓力襪預防靜脈曲張、促進血液循環的效果，設計上更加入了「加壓貼紮構造」及「支撐骨盤設計」，運動時穿上它不僅可穩定腰部、防止抽筋及扭傷，更可收緊大腿和腹部贅肉，適合運動之餘亦有提美腿和瘦小腹的功效。

由於是針對運動而設計的款式，這款壓力襪在材質上亦選用了WAVERON®NY物料，這種物料除了能夠抵擋UV太陽光線，同時還加入了吸濕排汗和消臭纖維，令壓力襪可保持乾爽，即使流汗也不怕有異味傳出。

專為瘦腿而設、低壓睡眠款式：SLIMWALK 日本製睡眠美腿襪

假如靜脈曲張的問題不大，純粹想促進下肢血液循環，減輕水腫以達到瘦腿效果，SLIMWALK亦有推出適合在家中，以及睡眠時使用的低壓壓力襪款式，並以不造成身體負擔為原則，設計了比外出款較低壓力值，讓女生們在睡覺時也可保養雙腿。

壓力值由下往上分別是分別是腳踝21pHa、腿腹16hPa，大腿11hPa，再到大腿根部的9hPa。雖然數值乍看之下似乎較小，但由於人在睡眠時心臟和腿部大處在相同高度，因此即使是較低的壓力值，也能夠同樣發揮到加壓的效果。

此外，這款壓力襪更額外加入了刺激腳底的功能，讓用家在睡眠中享受到穴道按摩的感覺，減輕日間疲勞，早上醒來雙腿回復輕盈感覺。

有網民實測穿著SLIMWALK的睡眠美腿襪睡覺，2星期後腿圍已減少了0.5cm，整條腿看上去也修長不少。

(小紅書）

0.5cm 乍聽之下似乎不多，但眾所周知，腿部是全身上下最難減的部位，在沒有運動的情況下也能減少0.5cm，效果也算是相當不錯。如果堅持穿著，假以時日相信成效會更加明顯。

(小紅書）

專為夏日瘦腿而設、涼感低壓款式：SLIMWALK日本製美腿露趾壓力襪

為了達到血液循環的效果，壓力襪必須緊緊包裹著腿部才能發揮功效。擔心夏天穿著壓力襪會過於悶熱，SLIMWALK亦推出了以涼感物料製成的款式，它的透氣性不但比起一般的壓力襪更佳，穿上後更能讓人體溫度瞬間下降4℃，而且持續時間更可長達12小時，即使夏天睡眠時使用，蓋上被子也不會感到悶熱難耐。

這款壓力襪的設計與睡眠美腿襪相當接近，壓力值由下往上分別是腳踝的21pHa、腿腹的16hPa，以及大腿的10hPa。

穿上它除了能夠促進血液循環、改善腿部浮腫，襪子的腳掌位置亦特別加入了環形壓力設計，以消除久站帶來的疲勞和沉重感，把腿部疲勞釋數舒緩，隔天睡醒就可以感受到腿部變得輕盈自在。

SLIMWALK壓力襪限時9折

壓力襪的款式眾多，有些可針對靜脈曲張問題，利用較強的壓力來促進小腿靜脈的血液往大腿回流，緩解雙腿因長時間站立而出現的疲勞不適，有些則利用較輕的壓力，來達到日常保健和美腿的效果。不過無論什麼款式也好，最重要是選擇設計合規格、質素有保証的品牌。

日本醫療級保健壓力襪品牌SLIMWALK目前正進行減價優惠，各款壓力襪、壓力襪褲、壓力絲襪、美臀內褲均以9折價錢出售，款式和尺碼選擇也相當齊全。想購買壓力襪的不妨把握這次優惠，多入手幾對作日常替換穿著吧！



＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/03)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！